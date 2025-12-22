Podle Babišova řešení nebude on sám mít s Agrofertem nic společného, nevrátí se mu ani po konci v politice. Jeho potomci firmu získají až po jeho smrti.
Za rozhodně dostatečné považuje tento 26 procent lidí, dalších 20 procent si myslí, že je spíše dostatečné. Podle 21 procent dotázaných naopak Babišův plán rozhodně dostatečný není, za spíše nedostatečný ho považuje 18 procent Čechů. Zbylých 15 procent zvolilo odpověď „nevím“. Průzkumu se zúčastnilo 1 007 lidí.
S Babišovým řešením jsou spokojené zhruba čtyři pětiny voličů hnutí ANO a také SPD. V případě příznivců Motoristů je to 61 procent dotázaných. Kritičtí jsou k Babišovu plánu naopak voliči opozičních stran.
„I tak se najde asi pětina opozičních voličů, kterým vysvětlení premiéra stačí. Možná i proto, že to stačilo prezidentu Pavlovi, aby jmenoval Andreje Babiše premiérem,“ sdělila rozhlasu analytička NMS Tereza Friedrichová.
Babišovo řešení schvalují více starší lidé, což je podle analytičky dané tím, že jsou to také častěji voliči ANO. „Většinou se nám v těch politických tématech neukazují zásadní rozdíly mezi muži a ženami,“ dodala.
Prezident Petr Pavel jmenoval Babiše premiérem 9. prosince. Tento krok podmiňoval tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu. Realizovat svůj plán by Babiš měl do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.