Slepý fond to není, tápou odborníci nad věrohodností převodu Agrofertu

„Daná struktura zřejmě splní podmínky požadované českým právem. Ty ale nejsou nijak zvlášť náročné,“ uvedl analytik Natlandu Petr Bartoň.
Pokud bude fond fungovat podle českého práva, což zřejmě bude, pak nepůjde, striktně řečeno, o slepý fond. „Tuto možnost české právo neumožňuje. Specificky správci fondu jsou v principu žalovatelní původním vlastníkem,“ dodal.
Zásadní otázkou celé Babišovy trustové struktury je podle Jelínka to, kdo bude konečným vlastníkem, tedy obmyšleným, majetku vloženého do fondu. „Pokud to budou jeho děti, pak Babiš zůstává ve střetu zájmu. Dalším otazníkem je, do jaké míry je Babiš schopen prokázat nezávislost správce fondu a protektora,“ upozornil.
Analytik Capitalinked Radim Dohnal míní, že toto řešení nevypadá příliš důvěryhodně. „Je těžké si představit, ze někdo jako Babiš po 30 letech Agrofert vytěsní z hlavy. Testovat takovou novinku u tak obrovské firmy, i premiéra, v tuto dobu není vhodné,“ podotkl. To, že správcovská firma bude fungovat podle českého práva, znamená, že Babiš chce mít pod kontrolou jeho případnou novelizaci, poznamenal.
Skutečnost, že zakladatelem fondu je právnická osoba odlišná od osoby, která do něj majetek vkládá, je podle partnera PKF Apogeo Pavla Postla v českém prostředí spíše neobvyklá.
„Zjevně je za tím snaha poradců Babiše maximálně jej odstínit od jakékoli, byť i jen potenciální možnosti disponovat právy k fondu a jeho majetku, ve vztahu ke střetu zájmů. Pro skutečnou důvěryhodnost celé konstrukce však bude zásadní, aby ani zakladatel v podobě společnosti Roklen, nebo jiné osoby, neměly možnost měnit statut fondu, doplňovat okruh obmyšlených či jinak zasahovat do jeho budoucího fungování,“ sdělil.
Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.
Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem. Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.
Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Realizovat svůj plán měl Babiš do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.
4. prosince 2025