Babiš chce řešit sucho. Navštíví Slapy a volá po obnovení národní koalice

Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO).
V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem.
„Musíme to sucho řešit, tak, jak jsme to řešili v minulosti,“ uvedl Babiš ve videu.
Ředitel Povodí Vltavy Kubala v úterý řekl, že současné hydrologické sucho je mimořádně intenzivní a dlouhé. Také podle Českého hydrometeorologického ústavu lze označit situaci v povodí za mimořádné sucho. Hlavní příčinou nízkých přítoků je dlouhodobý nedostatek srážek v kombinaci s vysokými teplotami a vypařováním vody. Stav trvá několik měsíců a souvisí rovněž se srážkově slabou zimou.
V minulosti kvůli suchu vznikla Národní koalice proti suchu, kde zasedali ministři životního prostředí, zemědělství či místního rozvoje, včetně odborníků nebo zástupců krajů a obcí. Podle Brabce, který byl s Babišem ve videu, koalice vymyslela a zrealizovala několik opatření, které omezují dopady sucha v Česku. „Dospěl jsem k názoru, že to musíme znovu obnovit,“ dodal Babiš.
Situace je vážná také například v Povodí Moravy, v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70 procent dlouhodobých průměrů srážek. Sucho trápí také rybáře. Například v Olomouckém kraji jsou některé menší vodní toky zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů. Zemědělci pak kvůli suchu nemají dostatek krmiv pro hospodářská zvířata a některým farmám dochází i voda k napájení zvířat. Sucho je zároveň jednou z příčin očekávaného poklesu letošní sklizně.
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22. července 2026