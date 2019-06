Babiš svolal mimořádné jednání V4, kvůli ‚Hře o evropské trůny‘. Šéfkou Komise by mohla být Merkelová

PRAHA Premiér Andrej Babiš svolal na čtvrtek do Budapešti neformální mimořádné setkání premiérů států Visegrádské čtyřky. „Premiéři by si měli v klidu popovídat o společných kandidátech na klíčové unijní posty. Zejména se bude řešit obsazení šéfa Evropské komise a Evropské rady,“ řekl LN dobře informovaný zdroj. „Chtějí přijít příští týden na bruselský summit s jednotným postupem,“ dodal zdroj.

Schůzku iniciuje český premiér, který ostatní kolegy svolal pomocí SMS. Všichni přijali a ve čtvrtek se tak v 11 hodin v maďarské metropoli sejdou k jednání, po němž bude následovat i společný oběd. S nápadem přišel Babiš v sobotu na bratislavském bezpečnostním fóra GLOBSEC.

Z úst Babiše a slovenského premiéra Petera Pellegriniho tam několikrát zaznělo, že přestože zástupci V4 pochází z jiných frakcí Evropského parlamentu, V4 zůstane jednotná. „V4 zůstane jednotná bez ohledu na to, co se bude dít,“ zdůraznil zdroj LN.

Uskupení Visegrádské čtyřky tvoří Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, zahrnuje 65 milionů lidí. To je podle premiérů respektuhodné číslo.

Rozhodování o vysoké EU posty přirovnává Babiš ke Hře o trůny. Premiéři V4 by v čele Evropské komise rádi viděli německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ta to sice nedávno odmítla, ale podle zdroje LN nyní sdělila, že pokud by intenzita trvala, možná by ji to zajímalo.

Ve hře o trůn EK je nadále i lídr europarlamentní lidovecké frakce Manfred Weber. S tím má ale problémy Maďarsko. Před nedávnem skloňované jméno místopředsedy Evropské komise Slováka Maroše Šefčoviče zase naráží na Babiše. „Babiš Šefčoviče razantně odmítá,“ řekl zdroj s tím, že čtvrteční jednání ještě může přinést překvapení.