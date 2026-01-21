Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš

„Jsem rád, že jsem se mohl setkat se šesti prezidenty, pěti premiéry a dalšími ministry i špičkami byznysu nebo šéfem NATO,“ napsal Babiš s tím, že představitele všech zemí také vyzval k investicím v České republice. Z „maratonu“ 16 schůzek podle něj vzešla spousta konkrétních projektů, na nichž čeští ministři mohou okamžitě začít pracovat.
Například se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem se Babiš podle svých slov dohodl, že se Česká republika zúčastní mezinárodní výstavy Expo 2027 v Srbsku, kde bude mít vlastní pavilon.
„Dal jsem si také úkol otevřít ambasádu v Ománu. Do Ománu jezdí stále více českých občanů na dovolenou, a proto jsme se bavili i o otevření přímé letecké linky do Maskatu,“ oznámil Babiš s odkazem na setkání s poradcem ománského korunního prince.
Předseda české vlády v připojeném videu uvedl, že jednal například s černohorským protějškem Milojkem Spajičem, kterého pozval na návštěvu České republiky, a také s chorvatským protějškem Andrejem Plenkovičem a s katarským premiérem Muhammadem bin Abdar Rahmánem Sáním.
Ve středu jednal s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, kterého pozval do Prahy, nebo s finským prezidentem Alexanderem Stubbem a s izraelskou hlavou státu Jicchakem Herzogem. Hovořil i s běloruskou opoziční lídryní Cichanouskou.
Hlavní pozornost na WEF ve středu na sebe strhl americký prezident Donald Trump, který mimo jiné znovu vysvětloval svůj záměr získat do vlastnictví Spojených států Grónsko, což vyvolává nesouhlas řady evropských zemí.