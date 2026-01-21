Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš

Autor: ,
  20:42aktualizováno  20:42
Andrej Babiš na fóru WEF v Davosu jednal se světovými lídry. Mezi nimi byl německý kancléř Friedrich Merz, šéf NATO Mark Rutte či běloruská opoziční lídryně Cichanouská. Setkání s celkem 11 představiteli vlád a špičkami byznysu měla za cíl podpořit český export, investice a turistický ruch i mimo Evropu. Premiér na sociální síti X uvedl, že šlo o skvělou příležitost pro ekonomickou diplomacii.
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference premiéra Andreje Babiše. (16. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Americký prezident Trump se účastní 56. setkání Světového ekonomického fóra v...
Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...
Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...
Zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
13 fotografií

„Jsem rád, že jsem se mohl setkat se šesti prezidenty, pěti premiéry a dalšími ministry i špičkami byznysu nebo šéfem NATO,“ napsal Babiš s tím, že představitele všech zemí také vyzval k investicím v České republice. Z „maratonu“ 16 schůzek podle něj vzešla spousta konkrétních projektů, na nichž čeští ministři mohou okamžitě začít pracovat.

Například se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem se Babiš podle svých slov dohodl, že se Česká republika zúčastní mezinárodní výstavy Expo 2027 v Srbsku, kde bude mít vlastní pavilon.

„Dal jsem si také úkol otevřít ambasádu v Ománu. Do Ománu jezdí stále více českých občanů na dovolenou, a proto jsme se bavili i o otevření přímé letecké linky do Maskatu,“ oznámil Babiš s odkazem na setkání s poradcem ománského korunního prince.

Předseda české vlády v připojeném videu uvedl, že jednal například s černohorským protějškem Milojkem Spajičem, kterého pozval na návštěvu České republiky, a také s chorvatským protějškem Andrejem Plenkovičem a s katarským premiérem Muhammadem bin Abdar Rahmánem Sáním.

Ve středu jednal s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, kterého pozval do Prahy, nebo s finským prezidentem Alexanderem Stubbem a s izraelskou hlavou státu Jicchakem Herzogem. Hovořil i s běloruskou opoziční lídryní Cichanouskou.

Hlavní pozornost na WEF ve středu na sebe strhl americký prezident Donald Trump, který mimo jiné znovu vysvětloval svůj záměr získat do vlastnictví Spojených států Grónsko, což vyvolává nesouhlas řady evropských zemí.

Vstoupit do diskuse

Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)

Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

ONLINE: Slavia - Barcelona, v útoku Chorý a Kušej, hosté i s Lewandowským

Jan Bořil a Youssoupha Sanyang na tréninku před zápasem proti Barceloně.

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

ONLINE: Karabach dorovnal Franfkurt, Atlético remizuje. Do akce jde i Liverpool

Útočník Galatasaray Victor Osimhen se snaží zpracovat míč v utkání s Atlétikem.

Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion

Poslední slovo

Popletený zmocněnec. Filip Turek by měl mít trochu ohleduplnosti k lidem i k faktům

Jaroslav Veis

Recenze

Jak vzniklo „chytré“ dělostřelectvo? Na začátku byla intelektuální krádež ze strany Británie a USA

Premium
Americká bitevní loď USS Seattle. (mezi lety 1910-1915)

Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Vejmelka odhalil olympijskou výstroj. Jsou na ní i prvky prezidentské standarty

Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí...

Konečná chce, abych byl zabit, tvrdil Zdechovský. Politička ostře reagovala

Ostrá hádka v Bruselu. Zdechovský obvinil Konečnou, ta ho označila za lháře

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.