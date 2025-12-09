Babiš Turka na ministra nenavrhl. Odůvodnil to časovou tísní

  10:59aktualizováno  10:59
Filip Turek nefiguruje na seznamu ministrů nové vlády. Andrej Babiš to oznámil po svém jmenování na předsedu vlády na Pražském hradě. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil Babiš, odůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy.

Filip Turek původně byl kandidátem na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. Ze zdravotních důvodů se ale zatím s prezidentem Pavlem nesešel. Tento týden Turek poslal vzkaz nemocnice. Má problémy s vyhřezlou ploténkou, a proto zatím není jasné, kdy by mohla schůzka s Pavlem proběhnout. Turek i Motoristé o ni ale stále zájem mají.

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Filip Turek (za Motoristy sobě). (26. listopadu 2025)
Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na dotazy novinářů. (9. listopadu 2025)
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě). (26. listopadu 2025)
Návrat předsedy PSP ČR Tomia Okamury a delegace ze Slovenska. Na snímku Filip Turek. (3. prosince 2025)
Šťastný předpokládá, že se Turek bude moci brzy s prezidentem setkat. Termín ale odmítl odhadovat: „Neumím predikovat, jak se jeho stav bude vyvíjet,“ sdělil pro iDNES.cz v pondělí. Termín možné schůzky nechtěl odhadovat po svém jmenování premiérem ani Andrej Babiš. Prezident už dříve oznámil, že pravděpodobnost, že by Turka jmenoval ministrem je minimální.

V návrhu seznamu ministrů figuruje předseda Motoristů Petr Macinka jako kandidát na ministra zahraničních věcí. Dočasně by měl vést také právě resort životního prostředí. Jasněji by mělo být po avizované schůzce Turka s Pavlem.

