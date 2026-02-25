Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Autor: ,
  17:22aktualizováno  17:22
Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že podá v neprospěch pachatele stížnost pro porušení zákona a že prozkoumá možnosti pro případné podání dovolání. Babiš doplnil, že Tejc pracuje také na zpřísnění dolní hranice trestní sazby za týrání zvířat. Vyjádření ministra ČTK shání.
Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23. února 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...
Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...
15 fotografií

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v úterý změnila původní dvouletý trest vězení za týrání psa na dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Součástí trestu je pětiletý zákaz držení a chovu zvířat. Odvolací senát přihlédl k dosavadní bezúhonnosti pachatele z Uherského Hradiště. Přiklonil se k názoru, že majitel amerického bullyho si nepočínal v přímém úmyslu, když psa drženého v bytě nevenčil, nenavštěvoval a krmil ho i napájel jen sporadicky.

Babiš případ označil za neuvěřitelně skandální, přičemž na kameru ukazoval novinový článek z deníku Blesk i fotografii odsouzeného muže. „Ten by neměl chovat už celý život vůbec nic,“ podotkl. Zákaz činnosti lze nicméně podle trestního zákoníku uložit maximálně na deset let, nikoliv na doživotí.

Pokud by Nejvyšší soud stížnosti pro porušení zákona vyhověl, jeho akademický výrok by už nemohl zpětně ovlivnit podmíněný trest uložený majiteli bullyho. Může být ale vodítkem pro soudy, jak v obdobných případech postupovat v budoucnu. Babiš řekl, že chce, aby za týrání ukládaly tresty vězení. Podnět k podání dovolání by Tejc musel adresovat nejvyšší státní zástupkyni.

Trestní zákoník stanoví základní sazbu za týrání zvířete na šest měsíců až tři roky vězení, uložit lze také zákaz činnosti či propadnutí věci. Sazba se zvyšuje na rok až pět let, pokud někdo týrá zvíře delší dobu nebo veřejně. Na dva až šest let za mříže pak může soud poslat pachatele, který zvířeti způsobí smrt či trvalé následky na zdraví, který se týrání dopustil opakovaně nebo použil zvlášť surový či trýznivý způsob.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.