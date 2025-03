Jsou potřeba doma, odmítl Babiš názor, že by čeští vojáci mohli zamířit na Ukrajinu

Pavel v rozhovoru, ze kterého citoval také server listu Ukrajinska pravda, připomněl, že Česko už se podílí na práci koalice ochotných, tedy skupiny zemí, které o případných mírových silách diskutují. Dodal, že až bude nalezena společná vůle takové síly nasadit, měla by být součástí také Česká republika.

Předseda hnutí ANO Babiš však s nasazením českých vojáků nesouhlasí. „Naše vojáky potřebujeme především u nás doma,“ sdělil Seznam Zprávám v neděli.

„Mám z armády informaci, že pokud má armáda plnit všechny stávající úkoly, tak to ani není možné, protože na to nemáme dostatek vojáků,“ dodal šéf ANO. A připomněl svou opakovanou výtku, že kabinetu Petra Fialy se nedaří nabírat nové vojáky.

Rakušan podporuje účast v mírových sborech

Naopak ministr vnitra Vít Rakušan myšlenku českého prezidenta podpořil.„Česká republika by se měla zapojit do společné aktivity evropských zemí a dalších spojenců, kteří uvažují o vytvoření mírových sborů. Ty musí mít jasně definovanou funkci a mandát, a to dohlížet na dodržování příměří nebo podmínek míru mezi Ukrajinou a Ruskem,“ napsal v neděli na sociální síti X Rakušan.

Podle něj Česko jako jedna ze zemí, které má Rusko stále ve své mentální sféře vlivu, by se v žádném případě nemělo zříkat odpovědnosti za hledání dlouhodobě udržitelného mírového řešení. „Nemůžeme spoléhat na to, že za nás problémy vyřeší Francie, Německo, Polsko nebo kdokoliv jiný. Velikost země nespočívá jen v její rozloze a počtu obyvatel, ale taky ve velikosti úkolů, které na sebe bere,“ dodal ministr vnitra.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) k tomu v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že čeští vojáci se už podíleli na řadě mírových misí a pokud by byli vysláni na Ukrajinu, muselo by to být v rámci mírových sil, případně výcviku. „V žádném případě ne na bojové linii, a až poté, co by byl uzavřený mír,“ řekl Hladík.

Europoslanec za Motoristy Filip Turek si myslí, že je předčasné o mírových misích mluvit. Podle něj to v současnosti „není na stole“. „Máme problém uzavřít dočasné příměří, natož mírové dohody,“ řekl v Partii. Podle Turka je jediný, kdo může zajistit příměří a trvalý mír na Ukrajině, americký prezident Donald Trump.

Předčasné hovořit o konkrétním českém zapojení

Do takzvané koalice ochotných, kterou začali sestavovat Francouzi a Britové, jsou kromě klíčových zemí EU zapojeny i další státy, jako je Norsko, Austrálie, Kanada a Nový Zéland.

O bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu po dohodě o klidu zbraní opakovaně jejich političtí představitelé diskutují také v souvislosti se snahami americké administrativy prezidenta Trumpa rychle dojednat příměří mezi bojujícími stranami.

Rusko, které Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022, jakoukoliv přítomnost vojáků ze zemí Severoatlantické aliance na ukrajinském území odmítá.

V pátek řekl i český prezident na tiskové konferenci v Kyjevě po jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, že je podle něj předčasné hovořit o konkrétním českém zapojení do případné mírové mise, dokud není dostatečně věc projednána.