Babiš ujistil Hamáčka, že navrhne Šmardu na post ministra kultury

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ujistil vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), že navrhne prezidentovi odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD) na Staňkovo místo. Uvedly to servery iDnes.cz a Novinky.cz. Staněk původně oznámil, že ke konci května rezignuje, ale prezident Miloš Zeman v úterý Staňkovu demisi odmítl. Zeman premiérovi navrhl, aby počkal s odvoláním Staňka na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal.

Po Zemanově odmítnutí Staňkovy demise požádal předseda ČSSD Hamáček premiéra, aby sám navrhl odvolání ministra kultury. Na Staňkovo místo navrhuje Hamáček místopředsedu sociální demokracie Šmardu. Dnes kvůli tomu Babiš s Hamáčkem krátce jednali. Premiér ujistil šéfa ČSSD, že jeho návrhu vyhoví. „Já to tam (na Hrad) pošlu a pan prezident se vyjádří,“ řekl Babiš po schůzce novinářům.



Premiér ale zároveň prohlásil, že neví, jestli je Šmarda dobrým kandidátem na ministra kultury. „Ptal jsem se ho (Hamáčka), jestli skutečně trvá na nominaci pana Šmardy. Ubezpečil mě, že je to nejlepší kandidát, kterého má sociální demokracie k dispozici. Beru to na vědomí, je to jejich odpovědnost, kdo bude na ministerstvu kultury,“ řekl Babiš médiím.



Babiš se chce se Šmardou v pátek sejít. Poté pošle prezidentovi návrh na jmenování Šmardy ministrem, uvedl.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice části odborné veřejnosti i politiků za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. V rezignačním dopise ale napsal, že tak činí na žádost Hamáčka. Na Fajta i Soukupa a také na Soukupova předchůdce na postu šéfa Muzea umění v Olomouci Pavla Zatloukala podal Staněk trestní oznámení kvůli údajným pochybením v hospodaření organizací. Zeman v úterý odmítl Staňkovu demisi. Zdůvodnil to tím, že ministr odhalil ve svém resortu „závažná ekonomická pochybení“ a neměl by být za tato odhalení trestán.