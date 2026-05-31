O přesunu agend ve středu jednali s Babišem, vedoucí úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů zástupci různých organizací a vládních rad. Část z nich odešla předčasně, protože jednání bylo podle nich nedůstojné a absurdní. Zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců ANO Taťána Malá pak novinářům řekla, že premiér do konce týdne posoudí návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku k přesunu a do pondělí oznámí výsledek.
„Přesouváme výkon a administrativu jednotlivých agend pod odborné zázemí ministerstev, ale zároveň zachováváme jejich centrální koordinaci a nadresortní charakter prostřednictvím rad vlády na úrovni vlády,“ řekl v neděli premiér. Vznikne podle něj kancelář vládních zmocněnců při úřadu vlády a agendy rad budou mít na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínková místa.
Odborníci na problematiku lidských práv tento týden uvedli, že navrhují místo přesunu agendy na ministerstvo spravedlnosti zřízení samostatné sekce v úřadu vlády, pod kterou by spadaly odbory a oddělení lidských práv, národnostních menšin, rovnosti žen a mužů, pro romské záležitosti či pro zdravotně postižené. V čele by byl vrchní ředitel. Protidrogoví experti prosazují vznik samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.
Babiš se v neděli opět odvolával na doporučení OECD, v němž se podle něho píše, že vládní rady nefungují. Zároveň ale řekl, že „rady jedou dál“. „Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají, zůstávají na úřadu vlády. A já je řídím,“ uvedl. Na jednání rad nově budou kromě něj chodit i ministři, dodal.
Změny kritizují odborníci i odbory
O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barthy. Má to podle kabinetu zefektivnit fungování rad. Experti z dotčených oborů ale přesun hodnotí jako oslabení tématu lidských práv a závislostí a rozbití dosavadního nadresortního systému.
Například bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ČTK řekl, že přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví by omezil, či ukončil provoz některých kontaktních center, která pomáhají lidem se závislostmi. Ani nynější národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nepovažuje chystaný přesun za chytrý nápad, rozbije to podle něj systém boje proti závislostem.
Kvůli přesunu lidskoprávních agend podalo dosud 53 expertek a expertů z vládní rady, výborů a pracovních skupin pro rovnost žen a mužů podmíněnou rezignaci. Pokud vláda rozhodnutí o přemístění nepřehodnotí, chtějí svou práci ukončit ke konci června.
„Vláda slibovala sociální dialog. Změny na Úřadu vlády ale probíhají bez řádného projednání s odbory. Vyzýváme vedení Úřadu vlády ČR i vládu jako celek, aby postup přehodnotily, jednaly s odbory transparentně a respektovaly své závazky k sociálnímu dialogu,“ uvedl ke změnám šéf odborových svazů Josef Středula na sociální síti X.