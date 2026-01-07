Soud projedná napadení Andreje Babiše holí na mítinku. Premiéra nepředvolal

Autor: ,
  11:27aktualizováno  11:27
Případem seniora, který před sněmovními volbami napadl francouzskou holí předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na volebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, se bude ve čtvrtek 15. ledna zabývat okresní soud ve Frýdku-Místku. Babiše jako svědka nepředvolal.
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...
8 fotografií

„Předvolán byl jen obžalovaný. Poškozeného jsme jen vyrozuměli,“ uvedla mluvčí soudu Sandra Vareninová. Babišova výpověď tak bude při líčení jen přečtena.

Soud se případem zabýval už jednou. Důchodci ve zkráceném řízení uložil roční podmíněný trest se zkušební dobou stanovenou na dva roky. Dozorový státní zástupce Miroslav Nogol s trestem ale nesouhlasil, navrhoval totiž také peněžitý trest. Proti rozhodnutí podal odpor. Případ tak projedná soud v hlavním líčení.

Incident se stal 1. září. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Předseda hnutí ANO byl zraněn a ošetřen v nemocnici.

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
8 fotografií

Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.

2. září 2025
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.