„Šílené, jako v blázinci.“ Babiš otočil a pustil se kvůli clům do Trumpa

„Pokud se teď vyjádřil, že nečekal takovou reakci akciových trhů, tak mám obavu, zda tomu rozumí. Fakt to nechápu, protože to nedává vůbec žádný smysl. A jeho přítel na telefonu (Elon) Musk zase doufá v bezcelní zónu mezi Evropou a USA. To je jako v blázinci,“ prohlásil doslova v rozhovoru Babiš.

Nechápe, co prezident USA celní válkou sleduje. „Samozřejmě způsobí inflaci, burzy letí dolů a nikdo tomu nerozumí,“ řekl Babiš. „Jestli on spekuluje na oslabení dolaru, nebo někdo nakoupil levně akcie, fakt tomu nerozumím, protože to zkrátka nedává vůbec žádný smysl,“ dodal.

Ještě před pár dny v Rozstřelu iDNES.cz šéf nejsilnějšího opozičního hnutí ANO přitom vyhlašoval, že je „chcimír a trumpista“. Bylo to pět dní před tím, než Trump vyhlásil cla, mimo jiné 20 procent na zboží z Evropské unie.

Babiš dostal i otázku, zda nelituje tohoto svého výroku, že je trumpista a zda nechce spálit červené trumpovské kšiltovky. K tomu lídr ANO řekl, že jediné, co mají čepice jeho hnutí s Trumpem společného, je červená barva.

„My máme program pro Česko, my nestrašíme válkou jako pan Fiala, který koupil stíhačky, které přijdou za deset let. Jediné, co je od Trumpa, je červená barva. My jsme ho podporovali proto, že slíbil, že ukončí válku,“ řekl Deníku Babiš. Připustil, že ani to se mu nedaří.

Rusko nyní okupuje část čtyř oblastí Ukrajiny (Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské) a už od roku 2014 v rozporu s mezinárodním právem také ukrajinský poloostrov Krym.

Babišova kritická slova vůči Trumpovi přišla ve chvíli, kdy jeho hnutí ANO stále dominuje průzkumům veřejného mínění, ale jeho preference klesají ke třiceti procentům a naopak posiluje koalice SPOLU, které se podařilo v březnu mírně snížit ztrátu na ANO.

Podle posledního volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News by volby v březnu vyhrálo hnutí ANO s 31,4 procenty. Druhá by skončila koalice SPOLU, které preference vzrostly na 19,9 procenta.