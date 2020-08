Babiš: V Bělorusku by se mohl udělat listopad 1989. Nové volby musí být demokratické

Praha Premiér Andrej Babiš v pátek na svých sociálních sítích uvedl, že apeloval na hlavní postavy EU - Charlese Michela a Ursulu von der Leyenovou -, neboť situace v Bělorusku je velmi vážná. Se svým protějškem z Polska Mateuszem Morawieckým se navíc shoduje v tom, že je potřeba svolat videokonferenci všech členů Evropské rady.

Lidovky.cz: Dnes jste vyzval k opakování běloruských voleb a k urgentní evropské akci na podporu Běloruska. Vidíte šanci na úspěch?

Když něco dělám, tak tam vždy vidím nějakou naději na úspěch. Díval jsme se na videa z Běloruska, která mi ukazovala moje dcera, a viděl jsem neuvěřitelné věci. Někdo může namítnout, že v Americe nebo třeba v Katalánsku také byly policejní zákroky a byly brutální. Jenže tam se i demonstranti chovali brutálně.

Ale v Bělorusku jsou napadáni lidé, kteří nic nedělají. Šli třeba po ulici a policisté do nich kopali a mlátili je. Je to neuvěřitelná brutalita, co se tam děje. Nemluvě o tom, jak celkově volby proběhly, jak byly zmanipulovány. To, co se tam děje, je nepřijatelné. Evropská unie by měla konečně něco udělat.

Lidovky.cz: Co konkrétně může EU udělat?

Měla by konat rychle. Podle mě je nutné, aby byly znovu volby. Demokratické a pod dozorem zahraničních pozorovatelů. Pokud by to nebylo, tak zkrátka EU by měla uvalit na Bělorusko sankce. Já osobně vidím možnost, že by se tam mohl udělat listopad 89, tak jak bylo u nás. Nám mlátili děti v listopadu, samozřejmě bylo jiné období, jiná doba, jiná atmosféra, a lidé si to nenechali líbit. Mně to ale nyní připomíná podobnou atmosféru. Je šance, aby nějakým způsobem došlo k volbám, aby Lukašenka někdo donutil, aby to umožnil, a aby pokud je prohraje, tak aby tam už nevládl.

Lidovky.cz: Mohly by Lukašenka donutit evropské sankce, nebo bude třeba i jiných diplomatických akcí? A jaké konkrétní sankce byste si představoval?

Já nevím konkrétně jaké, ale zkrátka takové, které budou efektivní, fungující. Je to neuvěřitelné, co se děje v zemi mající společnou hranici s EU. Proto jsem podpořil iniciativu polského premiéra Mateusze Morawieckého v apelu na svolání mimořádné Evropské rady. Teď je pravá chvíle, aby EU ukázala, že skutečně to, co říká, chce i udělat. A je k tomu potřeba přesvědčit všechny její země.

Lidovky.cz: Některé země, například Řecko a Maďarsko, signalizovaly, že sankcím nejsou plně nakloněny. Jak je přesvědčit?

V tuto chvíli nevím, to se dnes uvidí na zasedání ministrů zahraničních věcí. Samozřejmě pokud nic neuděláme, tak tam Lukašenko bude další řadu let. Potom je to ztraceno. Podvědomě cítím, že teď jsou lidé motivováni, bohužel tam není nějaký jasný lídr a chápu prezidentskou kandidátku, že má strach o rodinu. Je šílené, že se nám tohle děje za rohem.

A vyslání jasného signálu ohledně sankcí, které musí trvat, dokud v Bělorusku neproběhnou svobodné a transparentní volby za účasti mezinárodních pozorovatelů. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 14, 2020

Nikdy jsem takovéto aktivity nevyvíjel, ale nyní jsem přesvědčen, že je to potřeba. Není problém udělat videokonferenci členů Evropské rady, tedy prezidentů a premiérů, jako jsme to měli v době koronaviru, nemělo by se to odkládat na konec září, kdy má být normální Evropská rada. To je pozdě. Měli bychom to udělat příští týden. Já říkám buď teď, nebo nikdy.

Lidovky.cz: Bude Evropa, jako v minulosti, čekat na to, zda a jaké sankce uvalí USA?

Ne. To není vůbec záležitost Ameriky. Je to naše evropská záležitost. Jsou to sousedé Evropské unie, musí nás to zajímat. Není možné, aby pár stovek kilometrů od naší země byl takový diktátorský režim. To není vměšování. Evropa v zahraniční politice vždy zůstane jen u nějakých deklarací, vždycky někoho vyzveme, ale efekt není. A tady je šance sehrát pozitivní roli.

Lidovky.cz: Aby se mohly vůbec v Bělorusku konat nové volby, musel by se svrhnout Lukašenko. Jak si to představujete?

Vzpomeňme si na listopad 89. Občanské fórum a Václav Havel přišli za komunistickým režimem a nakonec se domluvili na svobodných volbách, na dalším postupu. Proběhla sametová revoluce, která byla bez obětí. Takže to je ten správný model.

Lidovky.cz: Sázíte tedy na dialog?

Samozřejmě, jinak to ani nejde. Jde o to přesvědčit Lukašenka, aby pochopil, že lidé už nechtějí tento režim, že chtějí svobodné volby.

Prezident Alexandr Lukašenko (na snímku).

Lidovky.cz: Dnes přišla možná první vlaštovka, běloruský ministr zahraničí naznačil připravenost k dialogu se západními partnery. Je to už onen náznak k dialogu?

Dostal jsem informaci, že pouštějí demonstranty, ti jsou chudáci celí pomlácení, mají modřiny a podobně. Jinou informaci nemám.

Lidovky.cz: Očekáváte na případnou reakci EU nějakou odpověď Ruska?

To není podstatné. Nyní je to o tom, aby lidé v Bělorusku měli pocit, že EU za nimi stojí, že jim chce pomoci a že vyvine tlak na Lukašenkův režim, aby volby byly znovu a demokraticky za přítomnosti zahraničních pozorovatelů. Ať si tam pak dá pozorovatele kdo chce. Evropská unie určitě a pokud tam budou chtít mít i Rusové nebo Američané, to už je jedno. Já nyní mluvím za Evropu.