Babiš: V Číně je stovka Čechů, kteří chtějí domů. Zákaz letů kvůli koronaviru může začít platit do týdne

Praha/Peking Zákaz letů mezi Čínou a Českem kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru by mohl začít platit do příští neděle, řekl v neděli večer premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Vláda podle něj zákaz určitě schválí, jeho začátek se ale přizpůsobí tomu, aby se z Číny stihla vrátit asi stovka českých občanů, kteří chtějí domů. Premiér také zopakoval, že ochranné roušky si musí stát podržet pro české zdravotnictví.

Stovka Čechů, kteří se chtějí vrátit do Česka, je v Číně podle tamních zastupitelských úřadů, řekl premiér. „Mě velvyslanec informoval, že ještě lidi mají zarezervované letenky na 8. února, tak já předpokládám, že by to (zákaz) mohlo být do příští neděle nejpozději,“ uvedl. „Aby se nestalo, že zrušíme veškeré lety, a potom nebudou mít jak se vrátit domů,“ dodal Babiš.



Pokud by v Číně zůstali čeští občané, kteří by o návrat stáli a kvůli zrušeným linkám už by to nebylo možné, je kabinet podle premiéra připraven vyslat do Číny vládní airbus. Pojme asi 95 pasažérů, mohl by letět i opakovaně, řekl Babiš.

Zopakoval, že zákaz letů mezi ČR a Čínou navrhne na pondělním jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který po čtvrtečním vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací takový postup označil za legitimní. Praha měla dosud s Čínou 12 leteckých spojení týdně.

Vláda v pondělí projedná také návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) na uvolnění až deseti milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek, které poslouží jako humanitární pomoc Číně. Babiš v rozhovoru pro Novu uvedl, že poskytnutí roušek Číně odmítl, protože státní hmotné rezervy jsou rezervované pro české zdravotnictví. „My si nemůžeme dovolit, aby za měsíc nebo za dva naši chirurgové nemohli operovat slepé střevo,“ uvedl.

Babiš v sobotu řekl, že Česká republika nemá možnosti, jak vyhovět žádosti Číny o humanitární pomoc, protože zdravotnické pomůcky potřebuje pro sebe. Později dodal, že Česko poskytne finanční pomoc a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek.

Nový typ koronaviru, který se od prosince šíří z čínského města Wu-Chan, se přenáší při úzkém a dlouhodobém kontaktu mezi lidmi. Nejčastěji kapénkami, tedy vzduchem například při kašli nebo kýchání. Celosvětově se nemocí nakazilo přes 14.000 lidí, zhruba 300 zemřelo. V Česku bylo testováno 38 lidí, všichni mají negativní výsledek.