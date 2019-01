Babiš v Indii otevřel nové závody Škoda Auto. Vyjádřil i podporu rodinným podnikům

Púna (Indie) Vývojové centrum společnosti Škoda Auto India/Volkswagen Group a výrobnu plastových povlaků firmy Technicoat z Plané u Českých Budějovic otevřel v sobotu v indickém městě Púna český premiér Andrej Babiš. Na tiskové konferenci v prostorách Škody ocenil propagaci Česka prostřednictvím značek, které z republiky pocházejí. Při otevření závodu Technicoat český premiér vyjádřil podporu rodinným podnikům.

Babiš po prohlídce závodu Volkswagenu v Púně řekl, že pokud chce být společnost úspěšná v Indii, musí vyrábět v této zemi. „Přijeli jsme sem, abychom propagovali naše značky a Škoda je jednou z nejstarších. Pokud se nemýlím, tak je dokonce starší než Volkswagen,“ uvedl. Dodal, že v Indii nyní působí 25 zaměstnanců z Česka.

Nové technologické centrum Škoda Auto zaměstná 250 specialistů, kteří se soustředí na vývoj vozů uzpůsobených zákazníkům na indickém subkontinentu. Škoda je v rámci projektu INDIA 2.0 odpovědná za modelovou ofenzivu koncernu Volkswagen na indickém trhu. První vůz založený na platformě MQB-A0 IN by měla představit v roce 2020 v Dillí. Bude to SUV vyvinuté a určené výhradně pro místní trh. V další fázi projektu bude Škoda prověřovat možnosti exportu vozů vyráběných v Indii.

Škoda a Volkswagen do vývoje a výzkumu v Indii společně investují 250 milionů eur (6,4 miliardy korun), uvedly v tiskové zprávě. Škoda loni zvýšila odbyt v Indii ve srovnání s předchozím rokem o 0,8 procenta na 17.200 vozů. O rok před tím rostla 30 procentním tempem. Na indickém subkontinentu působí od roku 2001 a v současnosti zde nabízí čtyři modelové řady - Rapid, Octavia, Superb a Kodiaq. Rapid se vyrábí v Púně, zatímco Octavia, Superb a Kodiaq v Aurangábádu.

Technicoat v první fázi investoval do továrny asi dva miliony eur (51 milionů Kč) a zaměstná do 20 lidí. Firma chce být blízko zákazníkům, vyrábějícím zařízení pro ropný těžební průmysl. Technicoat dodává kromě jiného funkční povlaky, které zlepšují funkci a výkon podmořských těžebních strojů. Zaručují maximální odolnost vůči korozi materiálů vystavených působení slané vody a chemikálií za vysokých tlaků a teplot v hloubkách několik tisíc metrů pod mořem.

Kabinet podporuje rodinné podniky

Babiš při otevření závodu uvedl, že Česko je sice malá země, ale má mnoho kreativních a inovativních lidí. Kabinet podle něj podporuje rodinné podniky. „Tato investice je příkladem, jak máme investovat,“ uvedl Babiš. Česko podle něj musí diverzifikovat vývoz a vedle zemí EU se zaměřit i na jiné oblasti.

Závod v Indii se zaměří na nanášení funkčních fluoroplastových vrstev pro indický průmysl. V ČR, Polsku a Rumunsku má společnost nyní asi 120 zaměstnanců. Mezi typické aplikace firmy patří povlaky pečných plechů a forem do průmyslového pekárenství.