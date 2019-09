Babiš v OSN: Cílem Česka je stát se lídrem v inovacích. Boj za klima nesmí být na úkor prosperity

New York Zaoceánská cesta premiéra Andreje Babiše dospěla ke svému hlavnímu bodu. Ve středu večer (ve čtvrtek ráno středoevropského času – pozn. red.) vystoupil v rozpravě na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Svůj projev se rozhodl pojmout jako „reklamu“ pro Českou republiku i jako přihlášení se k aktivnější mezinárodní roli, zvláště při řešení návratu uprchlíků do Sýrie.

Babiš zastupuje Miloše Zemana, který dostal pozvánku jako prezident. Přítomné hlavy států mají při určování pořadí projevů v rozpravě přednost. Mnoho z nich, včetně slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, tak mluvilo už v úterý. V úvodu Babiš připomněl 30. výročí sametové revoluce a desáté výročí vstupu do NATO. Vrátil se i k úspěchům první republiky a odkázal na Václava Havla a Karla Čapka. Celý projev Andreje Babiše na Valném shromáždění OSN Následně popsal současné ambice České republiky: „Naším cílem je stát se evropským lídrem v inovacích a umělé inteligenci a zemí, která bude pro zbytek světa příkladem.“

VIDEO: Babiše překvapil tón projevu 16leté aktivistky ke státníkům. ‚Neměli bychom se strašit tím, že vymřeme' Značnou část projevu se premiér věnoval nutnosti připravit svět na klimatickou změnu. Vrátil se i k pondělnímu vystoupení šestnáctileté švédské aktivistky Grety Thunbergové. „Má mnoho zajímavých postřehů. Přesto si nejsem jist, že emocionální, teatrální či hysterická, někdy dokonce až agresivní řeč vede k racionální diskusi. A je to od ní nespravedlivé zobecnění, že nikdo nic nedělá. To není pravda. Mnoho z nás dělá to, k čemu jsme se zavázali.“ Životní prostředí i prosperita Poté Babiš rozvedl své pojetí klimatické otázky – bojovat za snížení emisí musíme, ale nikoli na úkor prosperity. „Od občanů máme mandát, abychom zajistili udržení prosperujících ekonomik i ochranu životního prostředí,“ řekl. Podle premiéra není klimatická změna jediným problémem současného světa – miliony lidí stále hladoví a nemají přístup k pitné vodě, žijí v extrémní chudobě a nemají přístup ke vzdělání ani základní zdravotní péči. Babiš během návštěvy Spojených států opakovaně mluvil o tom, že Česko má být aktivnější na mezinárodní scéně. Ve svém projevu toto téma rozvedl. Podle českého ministerského předsedy by Evropská unie měla být aktivnější při řešení zahraniční politiky, mezinárodního obchodu a migrace na Středním východě a v Africe. Měly by se podle něj zapojit „všechny členské státy, nejen ty největší a předseda Evropské komise, jako tomu bylo v posledních pěti letech“. Babiš pozval ukrajinského prezidenta do Prahy, s Erdoganem chce řešit migraci V této souvislosti Babiš připomněl, že klíčovým problémem současnosti je nadále migrace. Česká republika se dlouhodobě angažuje v Sýrii, kde – jako jediná země EU – udržela v Damašku otevřenou ambasádu po celou dobu trvání občanské války v zemi. Nyní hodlá Babiš pomoct při prosazování plánu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na vytvoření bezkonfliktní zóny v severní Sýrii podél hranice s Tureckem. „Osobně podporuji jeho plán,“ zdůraznil Babiš, který se s Erdoganem včera sešel v newyorském hotelu Peninsula ještě před pronesením svého projevu v OSN. V uvažované bezpečnostní zóně by měly postupně vyrůst byty, školy a další infrastruktura, aby se tam mohli vrátit syrští uprchlíci, kteří nyní pobývají na území Turecka v počtu okolo čtyř milionů lidí. Tím by se snížil migrační tlak. Kritici tohoto plánu se obávají, že Erdogan vytlačí z tohoto území Kurdy. Ankara považuje Stranu kurdských pracujících (PKK) a ozbrojené kurdské milice (YPG) za teroristy. Na plánu o vytvoření bezpečnostní zóny pro návrat uprchlíků se již v srpnu letošního roku shodl turecký prezident se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Od uzavření dohody se však dosud nic nezměnilo a k vytvoření bezkonfliktního území zatím nedošlo. USA totiž v Sýrii spolupracují s kurdskými vojenskými silami, se kterými bojovaly proti Islámskému státu (IS). Američané tak zatím vyčkávají, jak se k plánu Ankary postaví další členové koalice proti IS, jako Francie či Velká Británie. Jejich stanoviska však nadále zůstávají neznámá, stejně jako postoj Ruska, které v Sýrii bojuje po boku režimu Baššára Asada. Samotní Syřané Erdoganův nápad odmítají, jelikož podle nich jde o narušení suverenity a územní celistvosti. Podle informací LN se premiér Babiš setkal v New Yorku i s ministrem zahraničí Sýrie. Zajímal se právě o názory oficiální vlády v Damašku na možnosti řešení tamního konfliktu a návratu vyhnaného obyvatelstva.