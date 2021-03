Babiš: Vakcína Johnson & Johnson v dubnu do ČR nedorazí. Blatný ještě v pátek uváděl opak

PRAHA Vakcína proti nemoci covid-19 od firmy Johnson & Johnson v dubnu do Česka nedorazí. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes řekl rozhlasové stanici Frekvence 1. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ještě v pátek uváděl, že Johnson & Johnson dodá do České republiky v dubnu desítky tisíc dávek.

„Bohužel, v dubnu ji nedostaneme, nikde nebude, ani CureVac. Dostaneme Pfizer/BioNTech, Modernu, AstraZeneku. Ale ta snížila počet dodávek. Ale je to velká nejistota, těžko se to plánuje,“ řekl Babiš Frekvenci 1.

Vakcína proti covidu od firmy Johnson & Johnson měla být podle původních vyjádření ministra zdravotnictví dodávána do Evropské unie od 16. dubna. Do unie měly směřovat celkem tři miliony dávek, v květnu pak 13 milionů a v červnu 39 milionů. Česko má objednány celkem dva miliony dávek této jednodávkové vakcíny. „Již v dubnu budou do ČR dodány vakcíny pro desítky tisíc osob. Očkovat je budou přímo praktičtí lékaři a přímo jim bude zavážená,“ řekl v pátek ministr Blatný.

Johnson and Johnson přichází do Evropy. Co můžeme čekat od jednodávkové vakcíny? Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zhruba před dvěma týdny doporučila podmínečnou registraci vakcíny od americké firmy Johnson & Johnson v zemích EU. V unii je už povoleno použití vakcín proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Počítá také s dodávkami látek od firem CureVac nebo Sanofi. Většina unijních států se potýká s nedostatkem vakcín. Hlavní potíže mají s britsko-švédskou společností AstraZeneca, která v prvním čtvrtletí tohoto roku dodá jen asi třetinu z více než 90 milionů původně přislíbených dávek. Dodávky hodlá výrazně omezit i ve druhém kvartálu. Také Johnson & Johnson dodá podle evropských médií během dubna méně vakcín, než se původně předpokládalo, a jejich doručení posune na květen a červen.