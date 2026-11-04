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Babiš bude jednat s Tuskem. Je to pro nás klíčový spojenec, řekl před odletem

  9:37
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Polský premiér Donald Tusk a český předseda vlády Andrej Babiš se setkali na...

Polský premiér Donald Tusk a český předseda vlády Andrej Babiš se setkali na konferenci v Gdaňsku. (25. června 2026) | foto: Wojtek RadwanskiProfimedia.cz

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Premiéra Andreje Babiše přijme na středečním jednání ve Varšavě polský předseda vlády Donald Tusk. Společně chtějí diskutovat o řadě témat, včetně konkurenceschopnosti evropské ekonomiky nebo o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany.

Středeční schůzka je naplánovaná na 11:30 hodin dopoledne. Ještě tentýž den se český premiér vrátí zpět do Prahy. Kromě česko-polských vztahů chtějí předsedové vlád na jednání probrat také problematiku migrace, energetiky nebo víceletý finanční rámec Evropské unie.

„Polsko je jedním z nejbližších a nejvýznamnějších partnerů ČR. Je navíc klíčovým spojencem v řadě otázek,“ uvedl Babiš. Podle něj je důležitá například spolupráce v oblasti obrany.

„S panem premiérem budu jednat o spolupráci V4 a o rozpočtu,“ řekl Babiš s tím, že názory na podobu rozpočtu se zatím mezi evropskými státy liší. Zdůraznil také význam spolupráce Visegrádské čtyřky. Tématem jednání bude podle premiéra i doprava, například dálniční propojení nebo lepší spojení obou zemí rychlovlaky.

S Tuskem chce Babiš probrat také emisní povolenky. „Česko na tom prodělává a v tomto máme s Polskem společný zájem,“ uvedl. „Budeme probírat všechna témata, včetně Ukrajiny,“ dodal premiér.

Babiš se vyjádřil také k demonstracím. „Demonstrace jsou lidským právem, na ČT jsem se včera díval a bylo to zajímavé. Nic to ale nemění na tom, že splníme náš program a poplatky lidem a firmám zrušíme,“ řekl.

Premiéři obou zemí chtějí setkáním navázat na zářijovou schůzku států V4 v Bratislavě, na níž Babiš od Tuska pozvání k návštěvě polské metropole obdržel. „Uvidíme se ve Varšavě v listopadu a já jsem opravdu rád, že tě můžu uvítat jako váženého hosta,“ avizoval polský předseda vlády ve společném videu a dodal, že pozváním chce utvrdit vzájemnou solidaritu a přátelství obou zemí.

Tusk tehdy také uvedl, že jsou Češi v Polsku nejpopulárnějším národem, což český premiér následně opětoval. Babiš se stal v Polsku předmětem kritiky v roce 2023, když v rámci prezidentské kampaně v rozhovoru řekl, že by české vojáky na pomoc napadnému Polsku neposlal.

Babiš se v uplynulém týdnu setkal také s dalšími představiteli zemí Visegrádské čtyřky, Prahu navštívil slovenský předseda vlády Robert Fico i maďarský premiér Péter Magyar.

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