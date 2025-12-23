Babiš ve vinohradské nemocnici podstoupil zákrok ve tváři

Autor: ,
  15:48aktualizováno  15:48
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v úterý v pražské vinohradské nemocnici podstoupil ambulantní zákrok ve tváři. Deníku Blesk to potvrdil mluvčí ANO Martin Vodička. Lékařské zákroky v obličeji podstoupili letos také další čeští politici.
Začíná první zasedání nového kabinetu premiéra Andreje Babiše. (15. prosince...

Začíná první zasedání nového kabinetu premiéra Andreje Babiše. (15. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...
18 fotografií

„Šlo jen o drobný ambulantní zákrok na tváři, pan premiér už je zpět v práci,“ uvedl mluvčí ANO. „Lékaři jen odebírali vzorek tkáně a odeslali preventivně k prozkoumání na histologii,“ dodal Vodička. Babiš se stal v 71 letech při svém jmenování 9. prosince nejstarším předsedou vlády od vzniku ČR.

Lékařské zákroky v obličeji podstoupili letos také další dva tehdy vládní a nyní už opoziční politici. V říjnu tehdejšímu premiérovi Petru Fialovi z ODS odstranili drobné útvary na pravé tváři. „Nic nebezpečného. Doporučuji všem, ať dbají o své zdraví,“ uvedl tehdy.

V září tehdejší ministryni obrany Janě Černochové (ODS) lékaři v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) odstranili z pravé tváře bazaliom, uvedla na síti X. Bazaliom je zhoubný kožní nádor, který ale roste jen pomalu, lze jej dobře odstranit a nezpůsobuje metastáze. Také Černochová v souvislosti se zákrokem vyzvala k nepodceňování prevence.

