Babiš ve vinohradské nemocnici podstoupil zákrok ve tváři

„Šlo jen o drobný ambulantní zákrok na tváři, pan premiér už je zpět v práci,“ uvedl mluvčí ANO. „Lékaři jen odebírali vzorek tkáně a odeslali preventivně k prozkoumání na histologii,“ dodal Vodička. Babiš se stal v 71 letech při svém jmenování 9. prosince nejstarším předsedou vlády od vzniku ČR.
Lékařské zákroky v obličeji podstoupili letos také další dva tehdy vládní a nyní už opoziční politici. V říjnu tehdejšímu premiérovi Petru Fialovi z ODS odstranili drobné útvary na pravé tváři. „Nic nebezpečného. Doporučuji všem, ať dbají o své zdraví,“ uvedl tehdy.
V září tehdejší ministryni obrany Janě Černochové (ODS) lékaři v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) odstranili z pravé tváře bazaliom, uvedla na síti X. Bazaliom je zhoubný kožní nádor, který ale roste jen pomalu, lze jej dobře odstranit a nezpůsobuje metastáze. Také Černochová v souvislosti se zákrokem vyzvala k nepodceňování prevence.