Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová

ANO končící vládu v těchto týdnech opakovaně kritizuje kvůli rozpočtu. „Pan Fiala stále odmítá poslat ten stejný rozpočet na rok 2026, co poslal Stanjura (ministr financí Zbyněk Stanjura – pozn. red.) 30. 9. do Sněmovny. Abychom ho mohli hned, jak vznikne rozpočtový výbor, projednávat. Abychom to stihli do Vánoc, protože nechceme provizorium,“ řekl ve videu Babiš.
ANO opakovaně požaduje, aby současná vláda poslala znovu do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Končící kabinet koalice SPOLU a hnutí STAN to ale odmítá. Argumentuje tím, že budoucí vláda by stejně chtěla návrh přepracovat. Podle premiéra Petra Fialy z ODS si vítěz voleb jen dělá alibi na zvyšování deficitu a další zadlužování země.
Příští týden bude ANO podle Babiše vyjednávat s SPD a Motoristy sobě o programovém prohlášení nově vznikající vlády. Za vítězné ANO vyjednávání povedou místopředsedové hnutí Alena Schillerová a Karel Havlíček. Babiš si bere dovolenou. Podle dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři.
Babiš také oznámil, že již pracují na nových zákonech, jejichž prioritu už dříve avizovali. Například nový stavební zákon, který má zkrátit stavební řízení. Dále chtějí zamezit dalšímu zvyšování odvodů OSVČ, které mají od nového roku opět vzrůst. Nově vznikající vláda chce také snížit ceny energií a odmítnout emisní povolenkny ETS 2.
Předseda hnutí ANO ve videu kritizoval dosluhující vládu i za další věci, například dopravu.
Nad načasováním Babišovy dovolené se pozastavil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), kterého šéf ANO ve svém videu taktéž kritizoval.
„Já si s dovolením vezmu příští týden dovolenou za moje peníze,“ uvedl Babiš bez dalších podrobností. Finance podle svých slov zmínil kvůli tomu, že Lipavský podle něj jede za peníze daňových poplatníků na dovolenou do USA. Ministr zahraničí má ve Washingtonu formálně převzít nové sídlo českého velvyslanectví. „Ano, koupili tam nějakou budovu, ale je tam vládní shutdown, takže absolutně o ničem,“ podotkl Babiš.
Lipavský v reakci na to uvedl, že nová budova ambasády je konkrétním výsledkem práce končící vlády ve prospěch Česka. „Nedaleko Bílého domu, po boku Britů, Indů, Japonců a Korejců. Tam chceme být vidět. Z toho budeme těžit my všichni občané České republiky, tak neplácejte nesmysly a pracujte,“ napsal v reakci Lipavský. „Jak je možné, že si místo skládání vlády berete dovolenou? Teď je čas jednat o budoucnosti země,“ dodal.