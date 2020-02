Vláda bude chtít zásah policie na ministerstvu práce a sociálních věcí vysvětlit. Babiš zkritizoval Baláče

PRAHA Vláda bude chtít po ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) vysvětlit dnešní policejní zásah na ministerstvu práce a sociálních věcí. Po pracovním obědě vlády s prezidentem Milošem Zemanem to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš situaci označil za velice nepříjemnou. Zároveň zkritizoval náměstka pro ekonomiku a informační technologie Jana Baláče (ČSSD), kterého podle médií policie obvinila. Babiš řekl, že s ním nemá dobré zkušenosti.



Policie v pondělí obvinila v souvislosti se zadávacím řízením na veřejné zakázky ministerstva práce a sociálních věcí dva lidi. Obvinění souvisí s dnešním zásahem na ministerstvu. Zadržen byl podle médií Baláč a vedoucí oddělení bezpečnosti ICT.



Maláčová z vlády odjela záležitost na svůj úřad řešit, oběda se Zemanem se proto nezúčastnila. Prezident při vítání kabinetu situaci na ministerstvu označil za „průšvih“.

Babiš po skončení setkání řekl, že jde o velice nepříjemnou situaci. Poznamenal, že IT systém na ministerstvu práce a sociálních věcí a tamní soutěže na zakázky dlouhodobě kritizuje. Řekl také, že kritizoval přímo Baláče. „Máme názor, že není kompetentní, že se nám nelíbilo, jak tam působí, že s ním nemáme dobré zkušenosti. Samozřejmě teď poté, co se stalo, budeme chtít po paní ministryni, aby nám to vysvětlila, co se tam stalo,“ řekl novinářům předseda vlády.