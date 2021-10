Vláda je kvůli zdražování připravena zrušit DPH na energie, uvedl Babiš. Opozice mu vytkla rozhazování

Úvodem se měl jako při pracovním pohovoru každý z lídrů vejít se svými prioritami do tří bodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) a levice zdůrazňovali bezpečnost a peníze, Petr Fiala za Spolu a Vít Rakušan za PirStan volali po zastavení zadlužování, moderním státu nebo ochraně krajiny. A zatímco Babiš jednoznačně lákal na to, že se nezmění vůbec nic, obě koalice se naopak předkládají jako východisko pro ty, kteří si právě změnu přejí ze všeho nejvíc.



Velkým tématem se kvůli tržním pohybům těsně před volbami stalo zdražování energií. Předvolební koalice to vyčítají vládě: rozhazováním měla přikrmit inflaci, selhávat v unijním vyjednávání lepších podmínek například pro prodej emisních povolenek. Babiš kontroval, že jeho vláda je přichystaná dočasně zrušit 21procentní DPH na energie.

Koalice Pirátů a Starostů za sebe místo Ivana Bartoše, kandidáta na premiéra, vyslala předsedu STAN Rakušana. Mezi Babišem a Bartošem se proto rozvinulo nepřátelské popichování. „Kdo přijde na debatu do ČT? Pane Bartoši, jste lídr a kandidát na premiéra Vy, nebo pan Rakušan? Dorazíte, nebo se mě bojíte?“ ptal se Babiš. Bartoš mu odvětil: „Ale no tak si ty složky vezměte obě, pane premiére, to unesete.“



Spekulace o tom, proč se Bartoš zdržel účasti, zavrhl Rakušan s tím, že jde mimo jiné o výraz rovnocennosti obou partnerů v koalici; kdyby došlo na to, že postaví premiéra, tam už by to s Bartošem na směny neměli.



V debatách, kde se Babiš a Bartoš dosud střetli, se hlavní emociální náboj odehrával mezi nimi, ať už ve studiu dlel kdokoli další. Do Primy si Babiš třeba přinesl fotku předsedy Evropského parlamentu, aby na ní dokládal, jak málo jsou Piráti loajální vůči České republice.

Jedním z nejhojněji skloňovaných slov v premiérově slovníku se stal výraz „neomarxistický“, který si mimořádně oblíbil, aby jím častoval Piráty a předhazoval ODS, ve volbách součást koalice Spolu, že chce svoje pravicové hodnoty dávat do holportu s tak progresivní levicí.

Z druhé strany Bartoš ve shodě s Fialou kritizuje projídavou rozhazovačnost, s níž vláda zavádí slevy či bonusy, a Babišův neutuchající příval podezření týkající se chování neslučitelného s politickou kulturou nebo zákonem.