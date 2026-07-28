Podpora v nezaměstnanosti se proměnila od letoška. V prvních měsících se zvedla ze 65 na 80 procent předchozího výdělku, při delší době bez práce naopak klesá víc než dřív. Úprava měla podle minulé vlády a expertů rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi.
Babiš v úterý debatoval s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o přípravě rozpočtu na příští rok. Na schůzku dorazil i ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Diskuse se vedla i o návrhu příjmů a výdajů jeho resortu.
„Probírali jsme i to, proč nezaměstnaní dostávají víc peněz než předtím. To si myslím, že asi není jako spravedlivé. Myslím si, že kdo chce si najít práci, může. Chybí tady zaměstnanci,“ řekl premiér. Na dotaz, zda se vláda na podpory a úpravu částek zaměří, odpověděl, že určitě ano. „No tak podpora nelogicky vzrostla, že potom je to výhodné nepracovat, a to asi nechceme,“ uvedl Babiš.
Lidem, kteří se rozhodnou sami změnit místo a ze zaměstnání odejdou, se vyplácená podpora už nekrátí. Je stejně vysoká jako při propuštění. V prvních měsících se zvedla ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Nejvýš to ale může být 80 procent průměrné mzdy za letošní první tři kvartály, tedy asi 38 500 korun. Osoby do 52 let pobírají tento podíl mzdy či platu první dva měsíce a nad 52 let pak tři měsíce. V dalších měsících zůstává částka na polovině výdělku.
Do 52 let se vyplácí ve třetím a čtvrtém měsíci, od pátého měsíce se snižuje z dřívějších 45 na 40 procent předchozího příjmu. Od 52 let polovina výdělku připadne uchazečům o zaměstnání ve čtvrtém až šestém měsíci, poté to je 40 procent.
Věková hranice pro delší podporu se o dva roky oddálila. Do loňska byla na 50 letech, nově je to 52 let. Při rekvalifikaci se poskytuje 80 procent průměrné mzdy místo dřívějších 60 procent. Pravidla pro opětovné získání podpory se zpřísnila.
Podle minulého vedení ministerstva práce v čele s lidovcem Marianem Jurečkou měly změny rozhýbat český pracovní trh, odbourat obavy lidí ze změny místa a podpořit jejich ochotu posouvat se dál i usnadnit zaměstnavatelům získat nové síly. Podle dřívější analýzy ministerstva práce si lidé, kteří mění zaměstnání, výdělkově polepší. Když si nový post najdou sami, mzdu si zvednou v průměru o 12 procent. O osm procent víc pobírají pak ti, kteří nastupují na pozici z evidence úřadu práce.
Podle premiéra se v úterý u rozpočtu ministerstva práce vedla debata o podpoře sociálních služeb či o penzích. Juchelka už dřív řekl, že kvůli nízké inflaci bude lednová valorizace nejspíš malá. Objevily se informace, že by kabinet mohl prosadit mimořádné přidání. Podle Babiše bude vláda penze řešit v srpnu a září. V říjnu se konají komunální volby.