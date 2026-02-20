To, že se současný premiér Agrofertu vzdá, oznámil již na začátku prosince. „Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného“ uvedl tehdy s tím, že firmu již nikdy nebude vlastnit ani s mít s ní jakékoliv ekonomické vztahy. „Akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem,“ popsal v oznámení.
Podle zákona mělo k převedení dojít do 30 dnů, které Babiš dostal na vyřešení střetu zájmů. Tato lhůta vypršela 8. ledna. Proces prodloužilo čekání na podpisy členských zemí Evropské unie.
„Na společnost Agrofert, a.s. nemám žádný vliv ani z ní nemám a nebudu mít žádný prospěch. Plně jsem tak dostál nárokům českého a evropského práva v oblasti prevence střetu zájmů,“ napsal premiér.
Převod akcií holdingu do svěřenského fondu měl Babiš provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Dříve uvedl, že čeká právě na souhlasy regulátorů v zemích EU.