Babiš odmítl spekulace o rošádě ve vládě. Vojtěch odvádí dobrou práci, řekl

Vojtěch podle Babiše odvádí dobrou práci, její rozsah označil za obrovský. „Intenzivně se věnuju zdravotnictví, pomáhám mu s tím,“ uvedl Babiš s dovětkem, že se naučil komunikovat formou dopisů, aby mohl zpětně věci dohledávat.
Zmínil, že podpořil nedávno navýšení příspěvků státu zdravotním pojišťovnám a chce, aby resort šetřil. Připomenul přitom nedávné aféry spojené s velkými nemocnicemi a snahu o soustředění se na efektivitu.
Server Seznam Zprávy ve čtvrtek informoval, že premiér poslal Vojtěchovi už tři dopisy. V posledním podle serveru premiér po Vojtěchovi požaduje rychlejší práci při přípravě některých zákonů a vládních plánů. Vojtěch přijetí dopisů potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací.
Babiš ve čtvrtek uvedl, že takové dopisy psal například i ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD) či ministru školství Robertu Plagovi (ANO). Ke spekulacím o možné nominaci Vojtěcha na lídra pražské kandidátky ANO místo Ondřeje Prokopa, který musí vysvětlovat neúplné majetkové přiznání, ve kterém zamlčel tři družstevní byty, se premiér nevyjádřil. Prokop plánuje věc vysvětlit v pátek.