Babiš odmítl spekulace o rošádě ve vládě. Vojtěch odvádí dobrou práci, řekl

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  12:35aktualizováno  12:35
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Premiér Andrej Babiš (ANO) neplánuje nyní žádnou výměnu ministrů, řekl před odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Obdobné dopisy píše podle i dalším členům vlády, uvedl. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu.
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Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a Rozhlas, proběhla tisková konference. Na snímku premiér Andrej Babiš. (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Vojtěch podle Babiše odvádí dobrou práci, její rozsah označil za obrovský. „Intenzivně se věnuju zdravotnictví, pomáhám mu s tím,“ uvedl Babiš s dovětkem, že se naučil komunikovat formou dopisů, aby mohl zpětně věci dohledávat.

Zmínil, že podpořil nedávno navýšení příspěvků státu zdravotním pojišťovnám a chce, aby resort šetřil. Připomenul přitom nedávné aféry spojené s velkými nemocnicemi a snahu o soustředění se na efektivitu.

Server Seznam Zprávy ve čtvrtek informoval, že premiér poslal Vojtěchovi už tři dopisy. V posledním podle serveru premiér po Vojtěchovi požaduje rychlejší práci při přípravě některých zákonů a vládních plánů. Vojtěch přijetí dopisů potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že takové dopisy psal například i ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD) či ministru školství Robertu Plagovi (ANO). Ke spekulacím o možné nominaci Vojtěcha na lídra pražské kandidátky ANO místo Ondřeje Prokopa, který musí vysvětlovat neúplné majetkové přiznání, ve kterém zamlčel tři družstevní byty, se premiér nevyjádřil. Prokop plánuje věc vysvětlit v pátek.

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