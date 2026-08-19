Nová nemocnice vyroste v areálu FNKV, oznámil Babiš. Bude vojenská

Umístění do areálu FNKV podle Vojtěcha dává smysl kvůli tamním specializovaných centrům, v nemocnici je traumacentrum a centrum specializované na popáleniny. Dalšími zvažovanými místy byly pozemky u metra v Letňanech nebo Fakultní nemocnice Bulovka.
Na konci července vláda pověřila ministry zdravotnictví a obrany, aby do konce srpna připravili převod pozemků na Vinohradech pod ministerstvo obrany. Postavení nové pražské nemocnice jako vojenské by mohlo umožnit vynaložené náklady vykázat Severoatlantické alianci (NATO) jako výdaje na obranu.
|
26. dubna 2026