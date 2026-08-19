Nová nemocnice vyroste v areálu FNKV, oznámil Babiš. Bude vojenská

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  12:00aktualizováno  12:00
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Nová pražská nemocnice bude stát v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Dnes to u příležitosti zahájení stavby urgentního příjmu ve Fakultní Thomayerově nemocnici řekli premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Umístění do areálu FNKV podle Vojtěcha dává smysl kvůli tamním specializovaných centrům, v nemocnici je traumacentrum a centrum specializované na popáleniny. Dalšími zvažovanými místy byly pozemky u metra v Letňanech nebo Fakultní nemocnice Bulovka.

Na konci července vláda pověřila ministry zdravotnictví a obrany, aby do konce srpna připravili převod pozemků na Vinohradech pod ministerstvo obrany. Postavení nové pražské nemocnice jako vojenské by mohlo umožnit vynaložené náklady vykázat Severoatlantické alianci (NATO) jako výdaje na obranu.

26. dubna 2026
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