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„Podrývá instituce.“ Česká advokátní komora tepe Babiše za výroky o justici

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  13:29aktualizováno  13:29
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Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení...

Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení návrhu státního rozpočtu na rok 2027. (21. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Česká advokátní komora se v úterý přidala ke kritice výroků premiéra Andreje Babiše (ANO), který označil českou justici mimo jiné za „mafii, která vás zavře na objednávku“. Advokáti slova označila za nepatřičná a nevhodná. Podle nich rovněž podrývají důvěru v nezávislost soudů.

Profesní sdružení uvedlo, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě pouze v případech, kdy je konstruktivní a kdy se zakládá na doložitelných datech.

„Důvěra v nezávislost soudní moci představuje základní předpoklad fungování demokratické společnosti a záruku, že práva každého občana budou chráněna bez ohledu na jeho politické postavení,“ vzkázala šéfka komory Monika Novotná.

Upozornila, že právní stát je založený právě na principu dělby moci. „Narušování tohoto pořádku ze strany jednoho z nejvyšších ústavních činitelů jednoznačně vede k systematickému podrývání institucionálního rámce, na němž právní stát stojí,“ pokračovala.

Advokáti takto podpořili Soudcovskou unii, která se už minulý týden ohradila proti Babišovým výrokům proneseným na předvolebním mítinku v Havířově.

Babiš si za výroky stojí

Premiér tam v souvislosti se svou dotační kauzou Čapího hnízda hovořil o „mafii, která vás zavře na objednávku“, „soudcích rozhodujících bez důkazů“ nebo o tom, že soudkyně rozhodovala jako prokurátoři v minulém režimu. Babiš na svých prohlášeních trvá, zopakoval je i po pondělním zasedání vlády.

Také předseda pražského vrchního soudu Luboš Dörfl v pondělí požádal ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) o schůzku, na které chce premiérovy výroky projednat.

Jako jeden z argumentů pro zpochybňování justičního rozhodování používá Babiš i ukládání podmíněných trestů v závažných případech znásilnění či zneužívání dětí.

Česká advokátní komora připustila, že výše trestů je důležité téma, které si zaslouží věcnou a odbornou diskusi o znění trestního zákoníku, výkladových stanoviscích nebo práci zákonodárců. „Tato problematika by ale neměla být dávána do souvislosti se zpochybňováním soudních rozhodnutí bez znalosti bližších skutkových i právních závěrů, ale měla by se skutečně vést na odborném základu,“ podotkli advokáti.

Komora tak znovu připomněla své opakované výzvy směrem k současné vládě, aby se navrátila ke standardnímu legislativnímu procesu namísto předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů.

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