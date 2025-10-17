Na klimatické cíle podle Babiše tlačí dánské předsednictví EU. „Otázka je, proč teď, 15 let dopředu,“ řekl. Emise se podle něj snižovat musí, ale v závislosti na podobě jednotlivých ekonomik. „Chtěl bych vyzvat premiéra Fialu, aby to odmítl, aby se zachoval jako chlap a člověk, kterému záleží na budoucnosti naší země,“ uvedl dále Babiš.
Fiala Babišovy výzvy označil za směšné. „Naše vláda klimatické cíle pro rok 2040 dlouhodobě odmítá, mimo jiné i díky tomu zatím nebyly schváleny. Škoda, že Andrej Babiš podobně nevyzval k blokování sám sebe při schvalování Green Dealu, nebo svého tehdejšího ministra (životního prostředí Richarda) Brabce při schvalování uhlíkové neutrality k roku 2050,“ uvedl dosluhující předseda vlády.
Babiš přitom zkritizoval Fialu, že v minulosti v unii nebojoval za zájmy českých občanů a vždy se podvolil Evropské komisi. „Předsednictví ČR byla úplná katastrofa, kdy jsme akceptovali všechny nesmysly zeleného šílenství,“ konstatoval. Zmínil, že po nedávných sněmovních volbách vyráží Fiala do Bruselu už jako premiér, který nemá mandát od občanů.
Fiala před měsícem řekl, že Česko nepodpoří žádný další cíl, který by ohrozil konkurenceschopnost a dostupné a spolehlivé dodávky energií. Ve středu informoval, že před bruselským jednáním mluvil s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. „S ostatními lídry budeme hledat cesty, jak posílit konkurenceschopnost Evropy, včetně revize Green Dealu tak, aby ambiciózní klimatické cíle nepoškozovaly naše občany a firmy. Je to v zájmu českých občanů i celé unie,“ uvedl.
Členové Evropské rady by měli debatovat o podpůrném rámci pro klimatické cíle EU. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při čtvrteční schůzi Senátu uvedl, že Česko a další členské státy zabránily minulý měsíc pokusu dánského předsednictví přijmout na jednání ministrů pro životní prostředí nový klimatický cíl pro rok 2040.
„Vláda ČR navržený redukční cíl EU pro rok 2040 ve výši 90 procent odmítá. Považujeme ho za nerealistický a vytýkáme komisi, že řádně neposoudila dopady na jednotlivé členské státy a sektory hospodářství,“ uvedl Kupka.
Na tiskové konferenci se Babiš zároveň vyjádřil k vyjednávání o vzniku příští vlády s SPD a Motoristy. Mimo jiné řekl, že požadavky na odebrání resortu životního prostředí Motoristům jsou nesmyslné, řekl Babiš (ANO). Výhrady k obsazení resortu mají ekologické organizace.