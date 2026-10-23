„Žádná válka o nezávislá média se nekoná. Nevede se ani boj o demokracii a nechystá se žádné zestátnění médií. Víte, že lžete, a přesto záměrně hecujete společnost, vyzýváte k demonstracím a pochodům do ulic a hazardujete se zdravím a bezpečností lidí,“ uvedl Babiš.
Proti jeho výzvě se ohradil šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
„Právo shromažďovací a právo projevit svobodně a slušně svůj názor je jednou z nejvyšších výsad demokratických společností. Chápu, že fízl z StB tohle nechápe. My naopak vyzýváme Vás, ať toho necháte. Za eskalaci může Vaše chování ve Sněmovně jak z Orbánovy kuchařky,“ opáčil Babišovi šéf TOP 09.
„My budeme stát na barikádách, ale pokud tomu chcete pomoc zabránit i vy, tak musíte jít do ulic,“ prohlásil ve videu na sociální síti X předseda lidovců Jan Grolich.
„Koncesionářské poplatky zrušíme. Slíbili jsme to před volbami a teď to plníme,“ uvedl ve svém videu na sociálních sítích premiér Babiš.
„Opozice okamžitě spustila hysterii o útoku na demokracii a zestátnění médií. Samé lži. Veřejnoprávní média nepatří Rakušanovi, Kupkovi ani žádné vládě. Patří všem občanům. Asi nečekali, že budeme program plnit tak rychle. Měli by si zvyknout,“ řekl Babiš.
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili v reakci na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Oznámili to v pátek zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.