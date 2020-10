Babiš: Z voleb jsme měli obavu. Od šéfa Motola Ludvíka jsem čekal víc

Praha Hnutí ANO Andreje Babiše zvítězilo v deseti krajích a jasně ovládlo letošní volby. „Odpracovali to všichni, jeli ve velkém nasazení a udělali dobrou kampaň. Já sám jsem na kampaň čas neměl, vláda řešila úplně jiné problémy,“ poukázal Babiš na pandemii covidu v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Zklamaný byl naopak z neúspěchu ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, který vypadl v prvním kole senátních voleb. „Očekával jsem od něj víc,“ přiznal premiér.

Lidovky.cz: Dle vašich slov nechcete do tvoření krajských koalic mluvit. Budete sledovat, jak se s kým spolupracuje pro případnou vládní koalici po příštích volbách?

V krajských volbách figurují jiní lidé. My musíme vyjednávat s těmi, kteří nakonec půjdou do sněmovny, v krajích působí někdo jiný. Třeba s Piráty, o kterých dnes byla řeč, zkušenosti z komunálu nemáme, i když třeba na Praze 11 ano. Ani dnes si ale opoziční strany neodpustily kopání do Babiše. To spiknutí nenávisti, které představuje Vít Rakušan nebo paní Pekarová, je úplně zřejmé.

Lidovky.cz: Právě šéfka TOP 09 ale připustila, že v krajských volbách spolupráce s ANO možná je…

No vidíte to. Asi to pro ní není o hnutí ANO, ale je to o Babišovi. A ten není v krajích, ale na celostátní úrovni.

Lidovky.cz: Co už zmínění Piráti? Označil jste je za své hlavní spojence před rokem 2017. Z vaší strany by vůle ke spolupráci byla?

S nimi je to pořád dokola to samé. Prý s nimi máme hlavně mluvit, jenže když už s nimi mluvíme, tak hned volají Českou televizi, aby do ní mohli něco říct. Ve sněmovně s nimi normálně mluvíme, ale večer v televizi jen vidím, jak mě pomlouvají. Samozřejmě se našly i věci, o kterých jsme jednali, aniž by o tom věděla média. Není to ale o mě, já o seriózní spolupráci stojím. Nechci ale spolupracovat jen proto, aby si to opozice mohla zneužívat pro svá mediální vystoupení.

Lidovky.cz: Jak podle vás do krajských voleb promluvila celostátní politika?

Tyto volby byly hlavně o celostátní politice. I když všechna média to tvrdila jinak, třeba debata lídrů na České televizi, která byla podle mě selektivně nastavená proti Babišovi. Do všeho se promítl covid. Sice to byly volby do krajů, ale debaty lídrů stran byly hlavně o covidu.

Lidovky.cz: Pokud do toho promluvila celostátní politika, hodnotíte to tak, že voliči ocenili vaši vládu?

Naši voliči nám zůstali věrní i přesto, že jsou masírováni celým systémem antibabišovských novinářů, médií a komentátorů.

Lidovky.cz: Jestliže to vládě šlape, jak si vysvětlujete špatný výsledek vašeho koaličního partnera ČSSD?

Nevím, jaký výsledek mají. V jejich případě šlo asi skutečně o problematiku v jednotlivých krajích. Neumím to okomentovat.

Lidovky.cz: Ocenil jste relativně vysokou volební účast. Co je podle vás k volbám dostalo?

To je spíše otázka pro nějaký průzkum. My jsme se ale naše voliče snažili mobilizovat, protože jsme z těch voleb měli obavu. Navíc ta masáž proti ANO a vládě byla obrovská. Jsem rád, že se nám to povedlo, dostali jsem více hlasů než v roce 2016. Voliči nás nenechali ve štychu.

Od Ludvíka jsem čekal víc

Lidovky.cz: Řekl jste, že senátní volby moc nesledujete. Předpokládáte tedy, že senát vám nebude příliš nakloněn i nadále…Senát je samozřejmě hlavní hnízdo opozice. Ale jak jsem řekl, nesleduji to. Radši už to ani nebudu komentovat.

Lidovky.cz: Co třeba ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík? Byl považován za silného kandidáta za ČSSD a ANO.

Očekával jsem od něj víc, neumím si vysvětlil, čím je ten výsledek způsobený.

Lidovky.cz: V souvislosti se Senátem jste mluvil o změně volebního systému na jednokolový, u sněmovny na většinový. Je to jen zbožné přání, nebo to chcete vážně předložit?

Na většinový systém tu teď není šance, unikátní příležitost byla, když tu byla opoziční smlouva. Jenže to nezměnili, teď už to jako reálné nevidím. V případě senátu by to bylo racionálnější, třeba je by to pro politické spektrum bylo přijatelnější.

Lidovky.cz: Největším personálním příběhem voleb je asi ten hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, která za hnutí ANO skončila až na třetím místě. Byly tam ale kromě ní také výsledky, které vás příjemně překvapily?

Odpracovali to všichni, jeli ve velkém nasazení a udělali dobrou kampaň, chci jim tímto všem poděkovat. Já sám jsem na kampaň čas neměl, vláda řešila úplně jiné problémy.

Lidovky.cz: Nechcete si některou z těch úspěšných tváří vytáhnout výš v hnutí?

To teď nevím. Ti lidé kandidovali do krajů, to je teď jejich úkol. Pokud ale budou odvádět dobrou práci tam, pomůže nám to i ve volbách do sněmovny.