Babiš za Faltýnkem prozatím stojí. Na rozdíl od obviněných členů ANO

PRAHA „Vždycky jsem říkal, že pokud by došlo ke korupci u našich lidí, zbavíme se jich okamžitě,“ pronesl premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělním rozhovoru pro LN. Vypadalo to, že předseda hnutí odepsal všechny osoby, které uvázly v sítu policejní razie kolem mýta a brněnských zakázek – tedy i druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka.

„Poprava“ klíčového politika hnutí se však minimálně v příštích dnech konat nebude. Podle informací LN premiér za předsedou poslaneckého klubu v tuto chvíli stojí. Ovšem za předpokladu, že na povrch nevyplavou věci, které by Faltýnkovu obranu popřely. Babiš se ztotožnil s jeho vysvětlením, že do mýtného tendru zasáhl kvůli tomu, aby stát ušetřil peníze. Že s ­Faltýnkovou ingerencí do mýta nesouhlasí ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), považuje premiér podle informací LN za výsledek špatných osobních vztahů obou mužů.



Faltýnek bude svou roli kolem mýta vysvětlovat před poslanci ve čtvrtek. Včera uvedl, že s aktéry výběrového řízení na mýto jednal proto, aby pomohl zachránit Ťoka v někdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ten po ministrovi dopravy požadoval řešení mýta do měsíce.

Druhý muž hnutí ANO se do mýtné šlamastiky dostal na konci minulého týdne, kdy mu na byt zaklepali detektivové a vyžádali si od něho materiály související s výběrovým řízením na provozovatele mýtného tendru.

Podle deníku Právo zachytili vyšetřovatelé v odposleších z listopadu 2017 předsedu poslaneckého klubu ANO na schůzkách s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Rafajem a Karlem Faixem, šéfem firmy Kapsch, která dosud mýto provozuje. Podle listu se Faltýnek sešel nejprve s Faixem, následně s Rafajem. „Faltýnek řekl Rafajovi, že je potřeba udělat to, co chce Kapsch,“ shrnuli podle deníku vyšetřovatelé obsah hovoru.

Jiná větev policejní razie se zaměřila na údajně „cinknuté“ zakázky v městské části Brno-střed. Ve vazbě za to s obviněním skončili dva komunální politici ANO – Jiří Švachula a Petr Liškutin. Aby toho pro centrálu hnutí nebylo málo, MF DNES v pondělí přinesla informaci, že se Faltýnkův syn s některými z obviněných dobře znal, od jednoho si koupil u Brna vilu.

V době policejní razie na konci minulého týdne byl premiér Andrej Babiš (ANO) na návštěvě u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do jeho návratu nebylo jasné, zda první místopředseda ANO policejní atak ustojí.

Pomoc pro Ťoka?

Babiš si v pondělním rozhovoru pro LN nebral vůči zasaženým aktérům v případu kolem mýta a brněnských zakázek servítky. Jak se však včera ukázalo, Faltýnek podporu premiéra zatím neztratil.

Pro Babiše by politické náklady za odvolání Faltýnka z funkcí ve sněmovně a hnutí byly obrovské. Jak navenek před voliči, tak dovnitř do chodu celého hnutí a zejména poslaneckého klubu se 78 členy. Dokud se neobjeví případné důkazy typu odposlechů naznačujících korupční jednání, bude Babiš a jeho poradenský tým Faltýnka bránit.

Šéf poslaneckého klubu už v úterý naznačil, jakým způsobem se bude hájit. Jeho „mýtná mise“ podle něho začala v polovině roku 2015. „V momentě, kdy pan premiér Sobotka řekl našemu ministru dopravy, vyřeš ten problém do konce července, nebo tě odvolám, nepotřebuju žádné pověření jako první místopředseda ANO, abych problém nezačal okamžitě řešit,“ uvedl včera Faltýnek. „Mýto byla a je politická záležitost a hrozilo, že stát nebude vybírat mýto, že nedojde k dořešení problematické smlouvy, tak jsem jako účastník jednání a první místopředseda ANO do toho aktivně vstoupil a začal to řešit,“ dodal.

Šrám na takové interpretaci učinil svým prohlášením ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Deníku Právo včera sdělil, že Faltýnka před čtyřmi lety o žádnou záchranářskou pomoc kolem mýta nežádal. „Pověření od nás neměl. O posledních jednáních jsem určitě nevěděl,“ uvedl ministr dopravy.

Mezi Faltýnkem a Ťokem panuje již delší dobu nepříznivý vztah. Předsedovi poslanců ANO se minulý rok nelíbilo, že Ťok vyhodil ze statutárních orgánů institucí a podniků spadajících pod rezort dopravy Faltýnkovy politické spojence. Ministr zase neměl dlouhodobě pochopení pro to, že se Faltýnek až v nadměrné míře věnoval oblasti dopravy. Leckdy se mohlo zdát, že Faltýnek vystupuje v roli jakéhosi stínového ministra dopravy. Trpělivost nakonec došla i premiérovi, který během loňského roku nijak neprotestoval proti plošnému odstřižení Faltýnka od dopravní problematiky. Místopředseda ANO se pak začal plně soustřeďovat na vedení poslaneckého klubu Babišova hnutí.