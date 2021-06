Babiš žádá Hegera o uznávání českých testů na covid. Slovensko zatím požaduje test až na svém území

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli požádal slovenského premiéra Eduarda Hegera o uznávání českých testů na nemoc covid-19 při cestování na Slovensko. Český premiér to v neděli uvedl v příspěvku na youtube. Lidé cestující z Česka na Slovensko si musí nechat provést test až na Slovensku. I při cestě do ČR ze Slovenska byl však zatím nutný další český potvrzovací test, od pondělí to tak ale nebude.

Lidé cestující z Česka na Slovensko si musí nechat provést test až na Slovensku. I při cestě do ČR ze Slovenska byl však zatím nutný další český potvrzovací test. Lidé cestující ze SR do Česka sice mohli podstoupit jako podmínku pro vstup do země jeden test ještě na Slovensku před cestou, ale následně si museli stejně nechat udělat další test na covid-19 v Česku. Až v pondělí 7. června se Slovensko přesune do mírnější kategorie, kdy není povinný druhý test po příjezdu do ČR.



Máme stále problém se vstupem našich občanů na Slovensko, které neuznává naše testy a požaduje, aby si je Češi udělali až na místě. Právě jsem požádal @eduardheger, aby to změnil a aby si Češi mohli přivézt potvrzení o testu z ČR. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 6, 2021

„Já jsem ráno psal slovenskému premiérovi, aby zkrátka změnili stanovisko, kde na Slovensku pro naše lidi neuznávají naše PCR testy,“ řekl v neděli Babiš. „To je špatně. My to uznáváme pro návštěvu Slováků u nás a doufejme, že Slovensko změní svoji pozici,“ dodal.

Také v Česku si ale dosud přijíždějící lidé ze Slovenska museli do pěti dní po příjezdu nechat provést český test. Cestující ze Slovenska do Česka tak musel podstoupit dva testy, zatímco cestující z Česka na Slovensko pouze jeden. Navíc Slovensko nabízí výjimku pro přeshraniční pracovníky, studenty, umělce nebo lidi cestující na svatbu či pohřeb. Ti mohou podstoupit test ještě před cestou na Slovensko. Až od pondělka 7. června se Slovensko v českém seznamu zemí podle rizika nákazy přesune z červené do mírnější oranžové kategorie. Pro tu již platí jen nutnost podstoupení testu před cestou do Česka.

Babiš v neděli také uvedl, že vláda se bude v pondělí zabývat sjednocením protiepidemických opatření v kultuře s ostatními. Jedná se třeba o uznávání potvrzení o testech na covid-19 a počty účastníků kulturních akcí, přičemž vnitřních akcí by se mohlo účastnit 1000 lidí a venkovních 2000 lidí. Vláda se bude zabývat také nošením roušek ve školách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek České televizi řekl, že povinnost pro žáky mít kvůli koronaviru zakrytý nos a ústa při výuce v pondělí neskončí. Možnost zrušení povinnosti od příštího týdne zmínil již dříve ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vojtěch řekl, že s Plagou a hygieniky bude v pondělí znovu jednat. „Mám signály, že by mělo dojít k nějakému pozitivnímu posunu,“ řekl Babiš na videu na youtube.