S Ruskem by mohla jednat Meloniová či Tusk, chce Babiš. Potká se se Zelenským

Evropa podle něj má osobnosti, které prokázaly, že jsou lídry. „Například italská premiérka Meloniová, dánská premiérka Frederiksenová, britský premiér Burnham, polský premiér Tusk a samozřejmě šéf Evropské rady António Costa,“ vyjmenoval Babiš své favority.
Konkrétní jména by se podle něj měla řešit na pátečním neformálním jednání Evropské rady v Dublinu. „Už si to musíme říct,“ doplnil. Podobně mluvil i francouzský prezident Emanuel Macron. Ten vyzval Evropu, aby si v otázce bezpečnosti vyjasnila, co pro Ukrajinu i pro sebe chce.
Před jednáním se Zelenským ráno Babiš telefonicky hovořil s Havlíčkem, který se právě vrací z obchodní mise na Ukrajině. „Jsou tam zajímavé věci. Třeba spolupráce ohledně jádra, naše Škoda JS by tam mohla dodávat turbíny, je také možnost získat licenci pro těžbu plynu pro českou firmu. A mají také zájem o letouny L-39 z Aero Vodochody,“ nastínil.
„Slova Merze nejsou na místě“
Že by během jednání se Zelenským měl rezonovat dopis německého kancléře Merze, který požaduje, aby se všechny země EU bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce, odmítá.
„Pan Merz má úplně stejný hlas na radě jako já. Každý člen může vetovat rozpočet. Není to dobrá věc. Už teď je v rozpočtu navrženo 100 miliard eur pro Ukrajinu. Taková komunikace není na místě. Musíme to oddělit a řešit zvlášť,“ vyzval český premiér.
Ve čtvrtek Babiše v Dublinu čeká také jednání s prezidentem Ázerbájdžánu Alijevem a zúčastní se i jednání evropské koalice proti drogám. S dalšími lídry Evropského politického společenství pak přijme společné prohlášení k evropské bezpečnosti a její architektuře.
V pátek Babiše čeká neformální Evropská rada zaměřená na využití umělé inteligence.