Babiš vyzval kancléře Mynáře k rezignaci. Pokud to neudělá, odvolá ho

Sáhl byste k personálním změnám v prezidentské kanceláři, kdyby byl aktivován ústavní článek 66 a pod vás, jakožto premiéra, by přešla správa kanceláře?

Celá ta situace, která tady vznikla, je myslím neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby rezignoval ze své funkce a to okamžitě. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné. To je ten hlavní problém.



Pokud by sám nerezignoval a byl by aktivován článek...

Jestli bude aktivace článku 66, to samozřejmě nejsem schopen posoudit. Je potřeba, aby se prezident léčil a když je nyní neschopen, potřebuje čas, ale je potřeba, aby tyto aktivity kancléře Mynáře skončily. Je to hlavně jeho chyba, že se děje, co se děje.

Pokud tak neučiní sám, učinil byste rozhodnutí vy?

Samozřejmě.

Nový premiér Na Babišův návrh na konec kancléře Mynáře ve funkci reagoval pravděpodobný nový premiér Petr Fiala z koalice Spolu. „Kancléř Mynář by si měl uvědomit neudržitelnost současné situace a ze své funkce odejít. Pokud tak neučiní a vstoupí v platnost čl. 66, měl by premiér - ať už současný nebo budoucí - kancléře odvolat. Jsme ve vážné a neudržitelné situaci, musíme z ní najít důstojnou cestu a vrátit důvěru v základní funkce a instituce státu.,“ napsal na Twitteru.

Co je Mynářovým hlavním pochybením?

Ty jeho tiskové konference, kde nikdo nepochopil, proč je dělá, a ty další aktivity jsou nepřijatelné. Zásadně pochybil i Radek Vondráček (předseda Sněmovny, pozn. red.) , že tam šel, dělal pouze užitečného idiota, pokud to pan Mynář už věděl. Rezignovat by měl (Vratislav Mynář) okamžitě.

Jaké jste měl vy informace?

Já zásadně odmítám nějaké informace, že já bych to věděl. Já jsem je neměl. Když jsem viděl prezidenta Zemana v nemocnici, byl v dobré náladě a byl tam se mnou pan Zavoral (ošetřující lékař prezidenta, ředitel nemocnice, pozn.red.). Informace o prognóze nemám. Ale aktivity pana kancléře jsou nepřijatelné.