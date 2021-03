EU by měla dodávky vakcín distribuovat přesně podle počtu obyvatel, žádá Babiš

Praha Dodávky vakcín proti covidu by měly být v Evropské unii do proočkování 70 procent dospělého obyvatelstva distribuovány přísně podle počtu obyvatel jednotlivých zemí. Žádá o to premiér Andrej Babiš (ANO).

ČTK to řekl v souvislosti se sobotním zveřejněným dopisem pěti premiérů členských zemí EU, který je adresován šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Vedle Babiše ho podepsali předsedové vlád Rakouska, Slovinska, Bulharska a Lotyšska. Babiš a další premiéři chtějí summit EU o přidělování vakcín. Neprobíhá spravedlivě, tvrdí Babiš poukazuje na zatím zcela nedostatečné a často i dost nepředvídatelné dodávky vakcín. „Jsem přesvědčen, že dokud nebudou dodávky dostatečné pro naočkování 70 procent dospělé populace, což je podle komise společný cíl EU, kterého bychom měli dosáhnout letos v červnu, dodávky by se měly distribuovat přísně podle počtu obyvatel a veškeré nadobjednávky členských států by měly být uspokojeny nejdříve ve druhém pololetí,“ uvedl.

Andrej Babiš @AndrejBabis Souhlasím se Sebastianem Kurzem, že dodávky vakcín v EU musí být rovnoměrné a spravedlivé. Dokud nedosáhneme minimální proočkovanosti nutné pro zastavení viru, musí se skutečně dodávky rozdělovat mezi členské státy podle počtu obyvatel. https://t.co/Jtgt0T23oL oblíbit odpovědět Zdůraznil, že mu nejde o to měnit množství vakcín, které si členské státy objednaly, ale ujistit se, že všechny státy EU budou mít šanci alespoň v prvním pololetí očkovat stejnou rychlostí. Zmínil, že princip stejné rychlosti dodávek lídři zemí EU několikrát potvrdili na společných zasedáních. Vakcíny nejsou v EU rozdělované spravedlivě, některé země uzavřely separátní dohody, tvrdí Kurz „Členské státy si podle tohoto klíče měly možnost objednat vakcíny na celý rok 2021. Některé členské státy se rozhodly objednat několikanásobně více vakcín, než kolik mají obyvatel. Česká republika má v tuto chvíli objednáno více než 25 milionů vakcín, z čehož většina je dvoudávkových,“ uvedl. Dodal, že dodávky farmaceutických firem jsou ale zatím nedostatečné.

Kurz varoval před nerovnostmi mezi členy EU O dopise lídrům EU v sobotu informovala agentura APA. Už v pátek rakouský premiér Sebastian Kurz řekl, že vakcíny nejsou rozdělované podle počtu obyvatel jednotlivých států, jak se blok dohodl. Bude očkování ruskou a čínskou vakcínou dostatečné pro cestování po Evropě? EU se nemůže shodnout „Pokud bude tento systém takto pokračovat, vzniknou do léta obrovské nerovnosti mezi členskými státy a dále se prohloubí. Některé by za pár týdnů mohly dosáhnout kolektivní imunity, zatímco ostatní by daleko zaostávaly,“ stěžuje si v listu pět předsedů vlád. „Nejen, že to z našeho pohledu odporuje uzavřené dohodě, ale je to i v rozporu s evropským duchem solidarity,“ dodávají a žádají Michela, aby co nejdříve umožnil diskusi o těchto otázkách na summitu. Kurzovu kritiku rozdělování vakcín mezi členské státy odmítlo rakouské ministerstvo zdravotnictví. Jeho generální tajemnice Ines Stillingová označila jednání v rozhlasové stanici ORF-Radio Ö1 za „vyvážená a transparentní“. Každý členský stát měl podle ní možnost objednat si od různých výrobců vakcín tolik dávek, kolik chtěl. Země si tak od různých společností objednaly různé množství vakcíny. Česko uprostřed studené války. Západ nechce pustit ruskou ani čínskou vakcínu na trh EU bez společných pravidel Kurz v pátek mimo jiné vyslovil podezření, že existují postranní dohody mezi jednotlivými členskými státy a farmaceutickými společnostmi. Uvedl například, že Malta obdrží do konce června třikrát více dávek v přepočtu na počet obyvatel než Bulharsko, Chorvatsko pak za stejnou dobu získá dvakrát méně než Nizozemsko. Podle agentury APA poškozuje současný systém jen tři státy, jejichž premiéři dopis podepsali - Česko, Bulharsko a Lotyšsko. Slovinsko a Rakousko naopak obdržely tolik dávek, kolik odpovídá počtu jejich obyvatel. Malta Kurzovu kritiku už v pátek odmítla a proti se postavilo i Německo, které také dostalo více dávek. Mluvčí unijní exekutivy v pátek uvedl, že státy nemusejí využít všechny své přidělené dávky. Separátní smlouvy s výrobci mluvčí komentovat odmítl. Komise se přitom v minulých měsících k některým individuálním kontraktům s firmami dodávajícími celé EU, které uzavřelo například Německo, vyjadřovala kriticky.