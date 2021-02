Babiš do Rakouska neodcestoval, zabránila mu v tom mlha. Nestihl by jednání vlády

Vídeň Premiér Babiš zrušil svou dnešní cestu do Rakouska. Kvůli mlze není možné odletět dřív než v 11:00. Nestihl by se tak vrátit na jednání vlády, řekl.

Premiér Andrej Babiš se měl v pondělí vydat na krátkou návštěvu Rakouska, kde chtěl mimo jiné získat informace o testování rakouských školáků na koronavirus. Proto také hned ráno ve Vídni během testování žáků měl navštívit českojazyčnou obecnou školu Školského spolku Komenský. Dopoledne se měl Babiš setkat také s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Mezi hlavní témata jednání měly patřit boj proti pandemii covidu-19, včetně rakouských zkušeností s očkováním a testováním, a rozšíření česko-rakouské obchodní spolupráce.

Českého premiéra měl na škole Komenského uvítat rakouský ministr školství Heinz Fassmann. Ukázka testování žáků se měla odehrát na školním dvoře. Babiš rovněž měl hovořit s Karlem Hanzlem, starostou Školského spolku Komenský, který kromě základní školy v rakouské metropoli provozuje také českojazyčnou mateřskou školu a reálné gymnázium.



Česko by se podle Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) mohlo při návratu žáků do škol inspirovat rakouským modelem testování. Šéf ÚKŠ a ministr vnitra Jan Hamáček ve středu uvedl, že v Česku by se podobně jako v Rakousku mohly ve školách používat antigenní testy s výtěrem z kraje nosu, které rychle ukážou výsledek.

Ve Vídni a ve spolkové zemi Dolní Rakousy se školáci vrátili do tříd už před týdnem, ve zbytku země nastupují dnes. Podmínkou účasti na prezenční výuce je právě otestování dvakrát týdně.

Český premiér předminulý týden navštívil Maďarsko a minulou středu Srbsko. Do obou zemí ho doprovodily týmy odborníků, jednání se týkala mimo jiné očkovacích látek, které dosud neschválily unijní orgány.