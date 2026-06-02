Babiš se sejde se Zůnou. Budou řešit summit NATO i novou armádní koncepci

  7:10
Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o mandátu na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře či o nové armádní koncepci. V souvislosti s ní mluví předseda vlády o návratu k té, kterou schválili za předchozí vlády ANO.
Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s ministrem Jaromírem Zůnou na ministerstvu obrany. (25. března 2026) | foto: Ministerstvo obrany

Setkání je plánováno bez výstupu pro média. O armádní koncepci jednali politici společně již v květnu. Babiš tehdy novinářům řekl, že k ní má několik připomínek.

Kabinet se chce podle dřívějšího vyjádření Babiše vrátit ke koncepci budování armády schválené za předchozí vlády ANO se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.

Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol loni v prosinci na první tiskové konferenci po nástupu do funkce.

Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS).

V květnu na společné schůzce na ministerstvu obrany Babiš mimo jiné Zůnovi zadal připravit mandát na nadcházející summit NATO. O složení delegace bude vláda zřejmě jednat příští pondělí.

Prezident Petr Pavel zamýšlí se summitu zúčastnit, zatímco vláda chtěla mít delegaci složenou z premiéra, ministra obrany a ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé).

Tématem, o kterém chce Babiš na summitu jednat, bude také to, že se Česku asi nepodaří splnit dvouprocentní závazek hrubého domácího produktu na obranné výdaje.

