Babiš jedná na obraně se Zůnou. Řeší rozpočet i zakázky minulé vlády

  12:06
Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na ministerstvo obrany, kde bude jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Zabývat by se měli mimo jiné rozpočtem obrany na příští rok. Od Zůny si předseda vlády vyžádal také bilanční zprávu o zakázkách a plánech úřadu. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala řekl, že Babiš by si přál, aby byly změny na ministerstvu daleko rychlejší a razantnější.
Andrej Babiš dnes navštívil Ministerstvo obrany ČR, kde jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou. (25. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zůna v polovině února ve Sněmovně uvedl, že podle výhledu by měl rozpočet obrany v roce 2027 dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 by měl dále růst na 238,2 miliardy. Babiš tehdy reagoval slovy, že rozpočet je vždy koaliční rozhodnutí a neví, z čeho ministr vycházel.

Letos má obrana hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP). K překročení dvouprocentního minima vyplývajícího ze závazků v NATO vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.

Místopředseda SPD Fiala společně s předsedou hnutí Tomiem Okamurou jednali s ministrem minulý týden. Ministr má podle Fialy důvěru SPD, rychlejší by ale měly být změny například v personální oblasti a řešení pochybení minulé vlády. Právě kontrola zakázek uzavřených za vlády Petra Fialy (ODS) bude podle Okamury i tématem středeční schůzky Babiše se Zůnou. Počátkem března Babiš uvedl, že na ministerstvu obrany se uskutečňuje kvůli zakázkám audit.

