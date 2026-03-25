Zůna v polovině února ve Sněmovně uvedl, že podle výhledu by měl rozpočet obrany v roce 2027 dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 by měl dále růst na 238,2 miliardy. Babiš tehdy reagoval slovy, že rozpočet je vždy koaliční rozhodnutí a neví, z čeho ministr vycházel.
Letos má obrana hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP). K překročení dvouprocentního minima vyplývajícího ze závazků v NATO vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.
Místopředseda SPD Fiala společně s předsedou hnutí Tomiem Okamurou jednali s ministrem minulý týden. Ministr má podle Fialy důvěru SPD, rychlejší by ale měly být změny například v personální oblasti a řešení pochybení minulé vlády. Právě kontrola zakázek uzavřených za vlády Petra Fialy (ODS) bude podle Okamury i tématem středeční schůzky Babiše se Zůnou. Počátkem března Babiš uvedl, že na ministerstvu obrany se uskutečňuje kvůli zakázkám audit.