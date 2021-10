Babiš zve Válka k jednacímu stolu. Určitě se zúčastním, reagoval možný nástupce Vojtěcha

,,Pokud však budu někam zván a bude to ku prospěchu občanů České republiky a zlepšení covidové situace, tak se určitě zúčastním,” potvrdil pro Lidovky.cz možnou spolupráci Válek.

Kvůli blížící se výměně kabinetů by se podle premiéra měla příští vládní koalice zařadit do debat o budoucích změnách, aby byla zachována kontinuita v boji proti pandemii. ,,Byl by nesmysl, kdyby ministerstvo přijalo nějaké opatření, nynější vláda je odsouhlasila, a za pár týdnů by se změnila. To si nemůžeme dovolit, proto je důležitá součinnost,“ konstatoval premiér.



„Jsem velmi rád, že mě před několika hodinami kontaktoval pan ministr (zdravotnictví – pozn. red.) a domluvili jsme se, že na telekonferenci vše probereme,“ řekl Válek. Zároveň si chce od vlády nechat vysvětlil, jaké byly důvody pro zavedení nových opatření.



„Dozvím se data, ze kterých se vychází při navrhování opatření a následně to proberu s kolegy z AntiCovid týmu,” popsal plánovaný postup Válek s tím, že do té doby nechce komentovat nová opatření vlády.



Podle něj je úplně jedno, kdo bude ministrem zdravotnictví. „Je podstatné, abychom se zbavili covidu. To je priorita a já jí mám definovanou jasně,” dodal případný nástupce Adama Vojtěcha (za ANO) ve funkci šéfa resortu zdravotnictví.



Válek je přesvědčen, že odborníci dospějí k maximální shodě a debata řešení situace se odstíní od politických postojů a bude založena na odbornosti. Tím, že je po volbách, by už do epidemických debat podle něj neměli zasahovat marketéři a různé obavy z preferenčních hlasů. Důraz tak v ideálním případě bude na tom, jak nejrychleji dostat zemi z covidového šílenství do normálu.