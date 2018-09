Babiše označil za gaunera. Teď chce Štěpánek za ANO do vysílací rady, tak kritiku smazal

PRAHA „Krásná ukázka, co jsou poslanci ANO za zm**y.“ Těmito slovy se před několika měsíci prezentoval na sociálních sítích někdejší člen ODS a publicista Petr Štěpánek. Poté, co vyšlo najevo, že jej ANO nominovalo do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tento a další vulgární příspěvky kritizující hnutí premiéra Andreje Babiše smazal.

„Myslím si, že za situace, kdy mě někdo oslovil, abych se vrátil do veřejného života, se to tak nějak nehodí, aby to tam dál viselo,“ odůvodnil svůj krok serveru Lidovky.cz. Dle svých slov si je ale vědom, že jeho vyjádření již dávno leckdo zkopíroval. Sněmovna by měla o novém členu vysílací rady hlasovat 2. října. Názory na Štěpánka uvnitř hnutí ANO se ale různí.



Petr Štěpánek se v mediálním prostředí pohybuje roky. Ve zmíněné Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zasedal na přelomu tisíciletí několik let do roku 2003. Jeho opětovná nominace ovšem vyvolala kontroverze. Zejména proto, že otevřeně vyzýval k likvidaci veřejnoprávní České televize, která by se dle jeho slov na sociálních sítích měla podminovat. Donedávna navíc ještě nešetřil kritikou hnutí ANO, které jej do boje o post radního vyslalo.

„Miloši, s estébáckou vládou na čele se slovenským gaunerem můžeš jít leda tak do p**ele, a ne nám tvrdit, že to je vláda nás všech,“ reagoval například na svém facebookovém profilu, když druhá Babišova vláda v červenci získala důvěru Poslanecké sněmovny. Uživatelé sociální sítě však tento příspěvek už nenajdou. Nešlo přitom o ojedinělý případ, kdy přistoupil k ostrému hodnocení ANO.

Jedna z twitterových glos Petra Štěpánka.

Kdo je Petr Štěpánek? Petr Štěpánek absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Vedle hudební tvorby se po roce 1989 věnuje také žurnalistice. Své texty publikuje na kontroverzních serverech Parlamentní listy a Protiproud. Spoluzaložil Občanské fórum a v roce 1991 také ODS, jejímž byl dlouholetým členem. V roce 1994 byl krátce tiskovým tajemníkem předsedy vlády Václava Klause. Poté až do roku 2003 zastával pozici místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Mezi lety 2006 až 2011 byl rovněž členem Rady Českého telekomunikačního úřadu.

V jiném smazaném příspěvku uvedl, že mít ještě v roce 2018 cokoli společného s tímto hnutím je stejný zločin jako být ještě v roce 1989 členem KSČ. Sociální sítě Štěpánek připodobnil k hospodě, jež prý občasnou vulgaritu snese. Dlouhodobě kritizuje Českou televizi, kterou mimochodem nazval zločineckou organizací, či současné fungování Evropské unie.

Kolovratník: Štěpánek není kandidát dle zákona

Ačkoliv pro podstatnou část zákonodárců ANO nepředstavují vyjádření Petra Štěpánka zásadní překážku nebo o nich dosud neměli tušení, objevují se i hlasy těch, kteří jsou proti této nominaci. Mezi nimi i poslanec a předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník.

„Ať už s těmito výroky souhlasím, či nesouhlasím. I kdyby nebyly namířeny proti hnutí ANO, jsou velmi extrémní,“ uvedl v pořadu Newsroom České televize. „Podle mého názoru by členy této rady měly být silné osobnosti, velmi respektovaní, nezávislí odborníci, na kterých neleží stín pochybnosti,“ dodal s tím, že Štěpánek podle něj není kandidátem, jenž by splňoval zákonem daná kritéria.

Petr Štěpánek (vpravo) s někdejším šéfem ODS Mirkem Topolánkem.

Nicméně o tom, zdali publicista Štěpánek podporu hnutí získá, budou poslanci ANO diskutovat počátkem příštího týdne. „Budeme o tom rozhodovat na klubu po debatě s kolegy, kteří jej navrhovali,“ řekl pro Lidovky.cz místopředseda partaje a ministr pro životní prostředí Richard Brabec.



Proti nominaci Štěpánka mimo jiné protestuje i šest organizací, včetně Syndikátu novinářů či Českého centra PEN klubu, které jej považují za ohrožení veřejnoprávních médií. Vysílací rada je nejvyšší orgánem, který dohlíží na plnění mediálních zákonů v zemi a rozhoduje o udělování licencí na vysílání.