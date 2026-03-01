„Zítra ráno letí čtyři letadla Smartwings, tři letí do Maskatu a jedno do Salály. Každé letadlo 737 Max přiveze 189 našich spoluobčanů,“ uvedl v neděli večer premiér.
Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková potvrdila, že Smartwings v pondělí vypraví do Ománu čtyři lety. „Lety Smartwings do Izraele a Spojených arabských emirátů (SAE) z důvodu uzavření vzdušných prostorů obou zemí zůstávají zatím pozastaveny. V případě otevření vzdušných prostorů je společnost Smartwings připravená lety do a ze Spojených arabských emirátů a do a z Izraele okamžitě obnovit,“ řekla.
Česko je podle Babiše připraveno využít v případě potřeby i letoun Casa pro přepravu českých občanů z Egypta, kam by se z Izraele mohli dopravit autobusem. Stát je podle jeho slov v kontaktu také s občany, kteří se snaží dostat z Dubaje do Ománu.
Babiš vyzval občany v zasažených oblastech k respektování doporučení zemí, ve kterých se nacházejí. V rozhovoru pro televizi Nova také připomněl, že nouzová linka na čísle +420 222 420 222 byla posílena.
V systému Drozd bylo do nedělního dopoledne zapsáno asi 3 500 Čechů ve Spojených arabských emirátech, v Ománu zhruba 900. Další stovky jsou v Jordánsku a Izraeli, asi stovka v Saúdské Arábii, desítky v Libanonu, Bahrajnu a Kuvajtu. Několik lidí se zaregistrovalo také v Íránu, Iráku a Sýrii.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli odpoledne uvedl, že 260 či 270 lidí z Izraele by se mohlo přepravit do Egypta a odtud odletět do České republiky. Také ujistil, že Čechům bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Slovensko se chystá uskutečnit první repatriační let z Jordánska v úterý ráno, uvedlo v neděli v tiskové zprávě ministerstvo vnitra. Bratislava vzhledem k leteckým omezením však neví, kdy bude možné provést podobné lety z dalších států na Blízkém východě.