Vládě zřejmě zmizí většina. Otvírá se tím možnost vyslovit kabinetu nedůvěru, opozice se ale bojí Zemana

PRAHA Pohár trpělivost v partaji s třešněmi ve znaku přetekl. Devadesátičlenný ústřední výbor KSČM ve úterý odhlasoval, že strana má vládě Andreje Babiše (ANO) vypovědět podporu. Na vinně je nespokojenost s neplněním dohod, které komunisté s kabinetem uzavřeli.

„Je pravda, že cirka 40 procent těch dohod není naplňováno, část těch dohod do konce volebního období nemůže být ani splněna,“ řekl předseda strany Vojtěch Filip, který je duchovním otcem přístupu, kterému se mezi komunisty přezdívá „tolerenční patent“.



Filip spolu s poslanci Stanislavem Grospičem a Pavlem Kováčikem budou ještě ve středu odpoledne ve Strakově akademii vyjednávat se zástupci hnutí ANO, zda by nešla spolupráce „zachránit“.

Komunisté si kladli jako podmínku sedm programových bodů, vláda podle nich nedodržela ani celé tři. Vlnu nevole vyvolalo mezi komunisty v poslední době především vrácení 5 miliard korun do rozpočtu armády. KSČM chtěla armádní rozpočet zúžit o celkově deset miliard.

„Byla to zbytečná šaráda, považujeme to za viditelnou facku naší straně,“ řekl pro Lidovky.cz komunistický poslanec Alexander Černý. Ten ostatně odhadoval stejně jako ostatní straníci, že nálady členů vedení partaje nejsou nakloněny setrvání ve viklavém svazku s Babišovým kabinetem.



Ve vládním táboře výsledky hlasování ale podle zdrojů webu Lidovky.cz paniku nevyvolaly. Zatímco ČSSD považuje pakt s komunisty čistě za věc hnutí ANO, Babiš a jeho lidé se případného hlasování o nedůvěře svojí vládě údajně nebojí.

Znepokojení mezi komunisty ostatně mohou vyvolávat i zveřejňované volební modely. Jen od ledna minulého roku se KSČM ocitla v průzkumech osmkrát těsně na hranici pěti procent či pod ní. Snaha distancovat se půl roku před volbami od vlády, které dlouho pomáhali, se tak dá pochopit.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš webu Lidovky.cz řekl, že většinu jeho spolustraníků jednoduše štvalo zacházení vlády s dohodnutými body programu. Místopředsedkyně strany Kateřina Konečná pro Lidovky.cz zase sdělila, že hlasovala pro vypovězení spolupráce. Covidovou pandemii vláda dle ní absolutně nezvládla a postupovala chaoticky.

Právě Konečná patří k nejhlasitějším kritikům Vojtěcha Filipa, který už oznámil, že funkci v čele strany obhajovat nebude. Konečná má podle zdrojů serveru Lidovky.cz zevnitř strany momentálně nejlepší vyhlídky se do čela komunistů postavit. „Faktem je, že Filipovi odpůrci kritizují provedení tolerančnío patentu, ale s alternativou moc nepřišli,“ myslí si Dolejš.

Bez patnácti hlasů poslanců KSČM zůstává vládní stabilita čistě na dobrozdání ostatních stran. ANO a ČSSD totiž disponují dohromady jen 93 hlasy. Aby menšinová vláda přežila případné hlasování o vyslovení nedůvěry, musela by sehnat celkem 101 hlasů. To by v současné rozjitřené situaci nebylo snadné.

Zemanův stín nad vládou

Ačkoliv komunisté podpory vlády zřejmě odřeknou, nebudou podle Dolejše v její destrukci aktivní. „My se do zpochybňování existence vlády neženeme, naši voliči vnímají, že by nebylo dobré vyvolávat nestabilitu,“ kalkujuje poslanec.

Jedním dechem však dodává, že při případném hlasování by jen těžko mohla KSČM podržet Babišův kabinet, z nějž defacto odešli. Ani úřednická vláda by podle něj ničemu nepomohla.

Právě z té má obavu opozice, která by paradoxně dříve hlasování o nedůvěře vládě vyvolala téměř okamžitě. Nyní se má ale na pozoru. „Nedůvěra vlády znamená vše svěřit do rukou Miloše Zemana, byť by to byl třeba opět Andrej Babiš. Prezident se neštítí držet svou vládu dlouhou dobu,“ řekla pro Lidovky.cz předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle té by se tím otvíraly Hradu možnosti, jak zasáhnout dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech či vstoupit do hry o ruskou vakcínu Sputnik. Obyčejné „shození“ Babišovy vlády tak prý nepovažuje za správné řešení.

Dle slov předsedy hnutí Starotové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana je to ze strany komunistů znak maximální licoměrnosti. „Podporovali vládu i v experimentech během zvládání pandemie. Je to spíše taktický krok, aby nebyli nakonec spojování s vládou,“ hodnotí postoj partaje Filipa Rakušan.

S Pekarovou Adamovou se shodl v tom, jak by komunisté měli postupovat: rozpustit sněmovnu. „Ať jsou stateční a hlasují pro rozpuštění sněmovny, na což ale potřebují 120 hlasů, tím by do 60 dnů musely proběhnout nové volby, zatímco současná vláda by vládla v demisi,“ vyzval na dálku komunisty předseda STANu.

Pokud by sněmovna vyslovila Babišově vládě nedůvěru, dostal by se ke slovu prezident Miloš Zeman. Ten by mohl jmenovat úřednickou vládu podle své libosti. Pokud by se ale našla většina 120 poslanců, která by umožnila sněmovnu rozpustit, následovaly by nejpozději do 60 dnů volby do poslenecké sněmovny. Ty se mají v řádném termínu konat osmého a deváté října.