Babišovi se nelíbí návrh koncepce armády. Delegaci na summit NATO určí vláda 8. června

O tom, kdo má na summit jet, se delší dobu s vládou pře prezident Petr Pavel. V minulosti se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce prezidenta a byl dříve předsedou Vojenského výboru NATO.
Prezident argumentuje tím, že na summity NATO dříve jezdil prezident v rámci dělby moci s vládou, i tím, že je vrchním velitelem ozbrojených sil a podle Ústavy České republiky zastupuje zemi navenek.
Premiér Babiš říká, že výdaje na obranu země by měl na summitu NATO obhajovat kabinet. Představitelé vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě proto dosud dávali najevo, že by na summit NATO do Ankary měli jet premiér, ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka a ministr obrany.
Ministra Zůnu také předseda vlády ve středu požádal, aby začal připravoval mandát delegace.
Dvě procenta HDP na obranu nejsou letos jistá
Babiš také po jednání na ministerstvu obrany se Zůnou řekl, že neumí říci, že se letos Česká republika dostane na 2 procenta HDP výdajů na obranu.
Dávat na obranu minimálně dvě procenta HDP přitom ukládá zákon, který v minulém volebním období prosadila bývalá vládní pětikoalice a který podporovalo i tehdy opoziční hnutí ANO.
Babiš po jednání se Zůnou zdůraznil, že dvě procenta HDP nedalo Česko na obranu ani v minulých letech, za předchozí vlády Petra Fialy z ODS.
Kritická Babišova slova o návrhu nové koncepce výstavby armády dál stěžují situaci ministra obrany Zůny poté, co ve vládě neuspěl se svými čtyřmi návrhy na nového náčelníka generálního štábu Armády České republiky.
Vláda v pondělí schválila Miroslava Hlaváče, kterého si vybral Babiš a premiér po jednání vlády řekl, že zatímco Zůna hlasoval proti, další členové vlády byli pro.
„Zůna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že na to měl jiný názor. Ministr Zůna hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro,“ řekl po pondělním jednání vlády Babiš.
„Jsem přesvědčen, že pan ministr Zůna, i když byl tedy naštvaný – to se nedá nic dělat – , že to pochopí a bude to dobře fungovat, musí to dobře fungovat,“ řekl Babiš v úterý Deníku.
Pár hodin před tím, než Zůnovi veřejně vytkl, že není spokojen s návrhem nové koncepce výstavby armády.