Babišův poslední den v USA. Uctil památku obětí útoku z 11. září a navštívil Apple Store

WASHINGTON Premiér Andrej Babiš pozval do Česka členy skupiny přátel ČR v americkém Kongresu. Řekl to novinářům na závěr své návštěvy Spojených států s tím, že návštěva by se mohla uskutečnit po květnových evropských volbách. V posledním dni návštěvy navštívil také

Skupinu přátel ČR tvoří podle Babiše 12 kongresmanů z řad republikánů i demokratů. „Jsou to zástupci států, kde žije česká komunita,“ řekl premiér. Tito zákonodárci podle něj mohou být spojenci pro Česko v případě, že se bude snažit prosazovat ve Spojených státech své zájmy.



Babiš se v Kongresu setkal také s vůdcem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym. Po schůzkách v Kongresu jednal také se zástupci významných amerických židovských organizací. Podle něj se debata vedla mimo jiné o českém členství v Radě OSN pro lidská práva. Česko letos potřetí zahájilo tříletý mandát v radě a česká diplomacie za jeden z cílů současného členství označila snahu, aby se rada vyváženě věnovala zemím, kde je přístup k lidským právům problémový, a nezaměřovala se nadproporčně na problémy v Izraeli.



Odpoledne místního času Babiš u Pentagonu uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září 2001. Po pietě měl možnost krátce hovořit s americkým minstrem obrany Patrickem Shanahanem, se kterým debatoval o společném boji českých a amerických vojáků proti mezinárodnímu terorismu, ale také o možnosti spolupráce při modernizaci české armády. „Ministerstvo obrany organizuje soutěž na nákup vrtulníků. V rámci dodavatelů jsou tam dva američtí výrobci vrtulníku, které my považujeme za favority,“ řekl Babiš. Vláda ale podle něj čeká na nabídku dodavatelů, důležitá pro ni bude cena.

Český premiér Andrej Babiš v sobotu ve Washingtonu uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září 2001. V doprovodu velvyslance Hynka Kmoníčka a amerického ministra obrany Patricka Shanahana položil věnec u památníku před budovou Pentagonu připomínajícího 184 lidí, kteří zde před 18 lety zahynuli.

Pietní akt se uskutečnil v tichu, Babiš s žádným projevem nevystoupil. Za mírného sněžení umístil k památníku věnec s českou trikolórou a spolu se Shanahanem vyslechli Večerku, kterou zahrál na trubku americký voják. S přítomnými novináři žádný z politiků nemluvil.



Památník byl otevřen v roce 2008 u příležitosti sedmého výročí útoku. Připomíná oběti útoku na Washington, při kterém teroristé navedli civilní letadlo na budovu amerického ministerstva obrany. Ve stejný den teroristé navedli další dvě letadla do budov Světového obchodního střediska v New Yorku. Čtvrtý unesený stroj, jehož cílem měl být nejspíše Bílý dům nebo sídlo amerického Kongresu, se zřítil v Pensylvánii po potyčce cestujících a posádky s teroristy.

Český premiér zakončil třídenní návštěvu v USA v Apple Store. Hlavním bodem bylo čtvrteční jednání českého premiéra s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Pro mě to bylo velice významná, snad nejvýznamnější událost v mém politickém životě. Myslím si, že jsem si to celkem užil,“ uzavřel Babiš.