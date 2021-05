Babišův trumf na severu Moravy. Vondrák přece jen povede kandidátku ANO, chce ale zůstat i hejtmanem

OSTRAVA/PRAHA Do sněmovny povede opět v Moravskoslezském kraji kandidátku hnutí ANO současný hejtman regionu Ivo Vondrák. Úspěšný regionální politik chce, aby mu kolegové opět posvětili záměr řídit nadále kraj i v roli poslance.

Jestli byla dominance hnutí ANO Andreje Babiše vidět v některém z regionů, byl to Moravskoslezský kraj. O to záhadnější bylo, že ještě v říjnu prohlašoval, že se sněmovnou končí a kandidovat znovu nebude. Zvažoval prý dokonce dřívější odchod z poslaneckých lavic. Populární hejtman se ale nakonec nechal přemluvit.

„Budu to muset vzít na svá bedra a kandidátku v kraji povedu. Bude to na mě, ale vidím to tak, že toto kolo politického boje je velice důležité. Zatnu zuby a půjdu do toho,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Vondrák své rozhodnutí jít do voleb jako jednička.

Vysvětlil také, že Babišovi řekl, že jeho další působení ve sněmovně bude muset mít hlubší smysl pro Moravskoslezský kraj. Funkce hejtmana ho totiž podle vlastních slov baví a před křeslem poslance by jí dal přednost.

Jenže tím naráží na vnitřní regule hnutí ANO, které kumulaci těchto funkcí zakazují. Existuje ale také možnost, aby byla ve výjimečných případech vyslovena k této klauzuli výjimka. „O tu budu usilovat. Přišlo by mi totiž neseriózní stát v čele kandidátky a pak si stejně vybrat post hejtmana místo poslance,“ uvedl Vondrák, jemuž hnutí ANO po minulých sněmovních volbách výjimku schválilo.

V minulosti se křesla karlovarské hejtmanky ve prospěch toho poslaneckého vzdala za ANO zvolená Jana Vildumetzová. Její stranická kolegyně ze Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová se rozhodla opačně.

Pro Vondráka jsou klíčové fondy

Jako jeden z důležitých důvodů pro své rozhodnutí uvedl Vondrák nové dotační období evropských fondů. Čerpání prostředků z fondu transformace či modernizačního fondu. Ty jsou pro Vondrákův region, vypořádávající se s útlumem těžby uhlí a těžkého průmyslu, klíčovou záležitostí.

Podle hejtmana by jako poslanec dostal možnost podílet se na správném nastavení programů. To by podle něj bylo možné klidně i z opozičních lavic. Právě politici z řad dvou opozičních koalic mu budou nejvíce konkurovat. Piráti a Starostové postavili do čela moravskoslezské kandidátky poslance a šéfa vyšetřovací komise k OKD Lukáš Černohorského, trojkoalice Spolu nasadí zkušeného Zbyňka Stanjuru z ODS.

Nad možným angažmá ve vládě prý zatím Vondrák nepřemítá, naznačil ale, že by si v takovém případě kladl podmínky. „Jde o to, o jaký post by šlo, a koho bychom měli ve vládě jako koaličního partnera,“ naznačil. Dodal, že post ministra školství už mu byl nabídnut dvakrát, vždy ale odmítl.

V baště ANO na severu Moravy byl současný šéf kraje u všeho podstatného. Ještě jako rektor Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava se v roce 2016 ucházel o křeslo hejtmana. Uspěl a ze školství odešel.

O roky později pronikl jak poslanec do sněmovny, když ANO získalo v jeho kraji 35 % hlasů. Vedlo si tak o 5 % lépe než celorepublikově. V roce 2018 v komunálních volbách obhajovala jeho partaj 171 zastupitelů, získala jich 268. A v loňských krajských volbách si i přes útlum ve výsledcích ANO obhájil Vondrák pohodlně post hejtmana, když jím vedená kandidátka získala přes 30 % hlasů.

Jeho jméno je pro hnutí ANO ve voličsky početném Moravskoslezském kraji proto naprosto klíčové. O to spíše, že konec v komunální politice ohlásil populární primátor Ostravy za hnutí ANO Tomáš Macura, který vede třetí největší české město od roku 2014. Právě neschopnost najít v klíčovém regionu Vondrákova nástupce vedla zřejmě k tomu, že bývalý rektor povede kandidátku do sněmovny už podruhé.