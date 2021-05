‚Bála jsem se, že mi nikdo neuvěří.‘ Několik žen promluvilo o údajném predátorském chování poslance Feriho

Praha Poslanec za TOP 09 Dominik Feri (24) se měl dopouštět nevhodného chování vůči ženám, které máme podložené. Tak zní hlavní sdělení z článků, které v úterý publikovaly servery A2larm a Deník N. Mladý zákonodárce ale odmítá, že by se dopouštěl sexuálního násilí, nicméně se omluvil za „nepatřičné a nevhodné“ chování.

Redakce Deníku N se ve spolupráci se serverem A2larm spojila přes sociální síť Twitter s jednou z žen, která se pod přezdívkou podivovala, že „kauzy poslance Feriho nejsou medializovány“. Následně se žena už pod svým pravým jménem k celé věci pro obě redakce vyjádřila slovy, že tweet napsala kvůli tomu, že se na ní v poslední době valily různé příhody týkající se mladých žen, které byly údajně obtěžovány či zneužity Dominikem Ferim.



„Byla jsem šokována, znechucena a nechápala jsem, že tak závažná kauza ještě nebyla (pokud je pravdivá) medializována,“ uvedla žena, jejíž identitu redakce Deníku N a A2larmu znají. Prý jí nešlo o Feriho-politika, ale o Feriho, který se dopouští sexuálního násilí. Podle ní je potřeba o tomto typu násilí více mluvit a nezáleží na tom, zda je sexuální predátor známý či ne.

„Už před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z toho pak vychází další pomluvy, jimž se člověk může těžko bránit. Zásadně odmítám jakékoliv násilí na ženách a sexuální násilí. Přiznávám, že jsem se v určitých momentech zachoval nevhodně, nepatřičně či v rozporu se zásadami gentlemanského chování. Pokládám to za osobní selhání,“ uvedl v reakci poslanec Dominik Feri (celé vyjádření na konci článku).

Pro obě redakce ale informaci o více než nevhodném chování potvrdilo několik žen, které se navzájem údajně neznají a všechny měly čelit z Feriho strany nevyžádanému sexuálnímu nátlaku, obtěžování či nepřístojnému chování. Ani jedna z nich nemá vazby na politické strany, promluvily pro redakce dobrovolně a osobně a rozhodly se na kauzu zareagovat kvůli tomu, že žije nejen na sociálních sítích.

„Byla jsem paralyzovaná“

Jedna z nich, dívka jménem Petra, se s Ferim měla setkat v prvním ročníku vysoké školy. Měli si spolu nezávazně psát, tehdejší teplický zastupitel ji měl žádat o fotografie či ji zval do bytu. „Zajímalo mě, jaký je ve skutečnosti, protože lidi se ve virtuálním prostoru chovají trochu jinak. Měli jsme i pár společných známých, tak jsem ho k nám pozvala na večírek,“ popsala žena.

Během večera se mělo popíjet, nakonec se prý s Ferim ocitla v pokoji, ale na přesné okolnosti si už nepamatuje. Současný poslanec na ní prý začal naléhat a dožadoval se sexu, nicméně Petra ho podle svého vyjádření opakovaně odmítla. Nakonec měl Dominik Feri vzít noční stolek, zatarasil jím dveře a následně měl s dívkou i přes její opakovaný nesouhlas sex. „Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se pohnout, byla jsem paralyzovaná,“ uvedla Petra.

Markéta Pekarová Adamová a Dominik Feri.

A proč celou věc následně neohlásila? „Pozorovala jsem ho jako liberální hvězdu, která má velký vliv na mladé lidi a kasá se hodnotami moderní společnosti. I proto jsem nešla na policii, bála jsem se, že mi nikdo neuvěří a nebudu schopná to proti tak vlivné osobě doložit,“ vysvětluje dívka. Svěřila se kamarádce, kterou obě redakce kontaktovaly a ona výpověď potvrdila. „Vinila samu sebe, že ‚přece byla opilá‘, a v tom stavu ho po nátlaku nakonec nechala, ať dělá, co chce,“ říká Petřina kamarádka.

Takových příběhů sesbíraly obě redakce rovnou několik.

Řada z nich pochází z prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde až do loňského roku Feri studoval. Vedení fakulty ale podle svých slov o dění okolo mladého politika nemělo tušení. „Nikdy se to ke mně nedostalo,“ prohlašuje děkan Jan Kuklík. Podle studentů to ale na fakultě bylo „veřejné tajemství“.

O chování Dominika Feriho měl ale naopak zprávy Akademický senát fakulty, minimálně pak někteří studentští senátoři. „Ano, obracely se na nás ženy s různými stížnostmi na chování Dominika Feriho,“ konstatují Jolana Ordeltová a Martin Samek z Akademického senátu. Ani jednou se ale celá záležitost na jednání Akademického senátu nedostala.

Nicméně ještě tento týden se bude celou věcí zabývat kolegium děkana Jana Kuklíka, které ke kauze zaujme stanovisko.

Pro portál iDNES.cz se vyjádřil i Martin Dlouhý, šéf místní organizace TOP 09 na Praze 3, jejímž je Feri členem. „Pokud se obvinění potvrdí, bude to mít samozřejmě dopad i na jeho politickou kariéru,“ uvedl.