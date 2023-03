Balák trpí rakovinou, je na nemocenské. Hrad ho nemůže propustit

„Byl u něj nalezen závažný onkologický nález, takže je dlouhodobě na nemocenské. I nadále je zaměstnán pod Lesní správou Lány jako referent,“ řekl Rus podle Deníku N.

Balákovi ve čtvrtek potvrdil soud peněžitý trest 870 000 Kč a dvouletý zákaz činnosti za porušení povinností při správě majetku.

Loni dal Balákovi milost nyní již bývalý prezident Miloš Zeman, a to krátce poté, co exředitele Lán poslal soud pravomocně na tři roky do vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky. Zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace.

Policie má podezření, že Baláka vedl nyní již bývalý ředitel prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

Zeman milost rozšířil i poprvé dějinách ČR i na firmu. Dostala ji firma Energie - stavební a báňská (ESB). Ta měla být Balákem zvýhodněna v tendru. Krajský soud v Praze firmě udělil pokutu 5,4 milionu korun a měla mít tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách.

O milost prezidenta Zemana nedávno žádala i firma Metrostav. O zaslání žádosti odborářů firmy o milost pro firmu informoval v prosinci minulého roku server Seznam Zprávy. Firmu soud usvědčil v korupční kauze, ve které figuroval i David Rath, a dostala tříletý zákaz ucházet se o veřejné zakázky. Za pracovníky Metrostavu se postavil i šéf odborů Josef Středula.

Zeman koncem roku 2013 převedl udílení milostí na ministerstvo spravedlnosti. To žádosti posuzuje a Hradu předkládá jen ty, jež zmíněné podmínky splňují.

Milost pro ESB byla dvacátá šestá, kterou Zeman za deset let svého působení na Hradě udělil. Amnestii na rozdíl od svých předchůdců nevyhlásil žádnou. Velkou pozornost vzbudilo udělení milosti pro odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, který si tak z doživotního trestu odpykal 23 let.