Ministr školství Balaš končí ze zdravotních důvodů, nástupcem má být Bek

Do čela resortu školství Balaše jmenoval nyní již bývalý prezident Miloš Zeman od července 2022. Balaš tehdy ve funkci vystřídal Petra Gazdíka. Od října 2021 je poslancem za hnutí STAN, od podzimu se ale hovoří o jeho zdravotních problémech, které jej měly brzdit v práci ministra.

Ještě dopoledne se přitom Balaš setkal se svým poradním týmem, v úterý navíc představoval výsledky tělesné zdatnosti spolu s šéfem České školní inspekce. Jeden z členů poradního týmu, ředitel Smíchovské průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík na schůzce byl, avšak je to pro něj šok.

„Jsem z toho překvapený, byl jsem s ním dvě hodiny na schůzce a o ničem se nezmínil,“ okomentoval Sáblík.

Vladimír Balaš @VladimirBalas Na dnešní schůzce s poradním týmem @msmtcr jsme kromě aktuálních témat probírali výsledky rozsáhlého šetření CVVM k názorům veřejnosti na vzdělávací soustavu a řešení nerovností. Otevřeli jsme ale i diskusi k otázkám kolem umělé inteligence a jejího vlivu na vzdělávací proces. https://t.co/1apGWGLuu7 oblíbit odpovědět

„Je to pro mě překvapení, dozvěděl jsem se to teď jako člen celostátního výboru starostů z titulu funkce poslance,“ okomentoval pro iDNES.cz exministr Gazdík. On sám ale o funkci nemá údajně zájem - kromě poslance a člena školského výboru zastává i pozici ředitele soukromého gymnázia. „Pozice ministra školství je plná potu, krve a slz,“ zavtipkoval.

Balaše nahradí Bek

Novým šéfem školského rezortu má být Mikuláš Bek, který vede rezort pro evropské záležitosti a ve vládě je nominantem hnutí STAN. Řekl to ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. Před nástupem do vlády vedl Bek Masarykovu univerzitu v Brně, školské prostředí mu tak není cizí. Bekův úřad nahradí aktuální náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák, uvedl Deník N.

Bek na svém Twitteru napsal, že nominaci přijal, avšak návrh ještě musí schválit Celostátní výbor hnutí. „Teprve poté jej předseda Vít Rakušan předloží premiéru Petru Fialovi,“ oznámil.

Mikuláš Bek @MikulasBek Předsednictvo hnutí #STAN mě dnes navrhlo do pozice ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Tuto nominaci jsem přijal, návrh ještě musí schválit Celostátní výbor hnutí a teprve poté jej předseda @Vit_Rakusan předloží premiérovi @P_Fiala. https://t.co/nQDFaOE4Ir oblíbit odpovědět

Předseda školských odborů František Dobšík rezignaci respektuje, protože „zdraví máme jenom jedno“.

„To máte to jako v rodině, příbuzné si nevybíráte. Je to na politicích, koho si vyberou,“ odpověděl na otázku, jakého nástupce by si představoval. Nový ministr školství by podle něj měl být člověk, který bude mít silnou vyjednávací pozici.

„V současné době se projednávají rozpočty, v pátek se schvaluje novela o pedagogických pracovnících. Následující jednání budou velmi náročné, začlenit se do toho nebude jednoduché,“ dodal. „Jako akademik vzbudil pan Balaš velká očekávání, ale ve vyjednáváních vždycky ustoupil,“ řekl Dobšík pro iDNES.cz.

Podle předsedy Pedagogické komory Radka Sárköziho byl pan Balaš velice slušný. „Zvládl dobře Evropské předsednictví, byl velmi dobře jazykově vybavený, což by například jeho předchůdce Petr Gazdík nedokázal. Zároveň byl otevřený všem školským organizacím a jednání s nimi,“ uvedl.

„Na druhou stranu se panu Balašovi nepodařilo prosadit plné ukotvení 130 procent pro všechny pedagogické pracovníky, mělo by to být pouze pro učitele, ve skutečnosti by to ani ale nemuselo být 130 procent, ale méně,“ míní Sárközi. Mikuláš Bek by podle něj byl také dobrým ministrem školství, protože mu rozumí mu.

Programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký připomněl, že byl Balaš ze začátku výkonu své funkce kritizován, že se příliš neorientuje v problematice regionálního školství. Postupně se však podle něj zapracoval a poskytl prostor odborným pracovníkům kolem sebe.

„Co se týká výběru nového ministra nebo ministryně, nástupce by měl mít vedle odborné erudice také co nejvyšší politickou váhu, aby se resort školství ve vládě a při vyjednávání rozpočtu neztrácel,“ myslí si. Co se týče nástupce, představoval by Bek by podle Hřebeckého asi nejlepší variantu. „Pan Bek má zkušenost z vlády a po úspěšném evropském předsednictví celkem silnou pozici,“ míní ředitel EDUinu.

Výměna ministrů naruší rozjetou práci

Balašův konec představuje komplikaci pro vysoké školy, které s ministrem mají rozjednané navýšení peněz na odměny pedagogů. Ti, především v humanitních oborech, pro nízké platy odchází do regionálního školství.

„Je to pro nás velká komplikace, měli jsme s panem ministrem rozjednané, že zabojuje o 900 milionů pro vysoké školy. Nyní vyčkáváme, co bude dál. Ale protože je obecný konsenzus na navýšení peněz pro univerzity, doufáme, že i nový ministr bude v nastaveném jednání pokračovat,“ přeje si předseda vysokoškolských odborů Petr Baierl.

Podle šéfky Učitelské platformy Petry Mazancové není aktuální situace k jásání. „Dojem z pana ministra byl rozhodně celkově rozpačitý. Jsem zvědavá, kdo jeho místo teď obsadí,“ okomentovala pro iDNES.cz. V aktuální turbulentní situaci podle ní nepomáhá výměna postu ministra.

„Zase nás to zdrží, sebere nám to nějaký čas, který nemáme... Jde o změnu, která nějakým způsobem naruší rozjetou práci,“ řekla s tím, že doufá, že nástupce bude kompetentní. „Ale rozumím tomu, že pokud má pan ministr zdravotní problémy, tak rezignace je rozhodně na místě. Doufá, že zvolí někoho kompetentního.

Balaš byl jmenován do funkce ministra školství loni 29. června. Vystřídal tehdy Petra Gazdíka, který podal rezignaci kvůli svým kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr.

Čtyřiašedesátiletý Balaš byl v 90. letech prvním děkanem nové právnické fakulty v Plzni. Jako pedagog působil také na Univerzitě Karlově a Jihočeské univerzitě. V minulosti byl také šéfem poradců bývalého prezidenta Václava Klause, který ho v roce 2003 navrhl na člena Ústavního soudu. Senátoři s tím ale tehdy nesouhlasili.