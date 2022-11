Balaš představil dohodu s Ukrajinou. Uprchlické děti osvobodí od dvojí výuky

Cílem dohody, kterou v úterý podepsal Balaš a jeho ukrajinský protějšek Serhij Škarlet, je mimo jiné sjednotit postup ve výchově a výuce. Například na základních školách se podle Balaše omezí on-line výuka ukrajinských dětí, které v Česku prezenčně studují základní školu. Tuto výuku na dálku zajišťují školy na Ukrajině, které děti navštěvovaly předtím, než kvůli ruské invazi na Ukrajinu uprchly do Česka.

Ukrajinští školáci jsou nyní dvojí výukou přetížení. Jediné, co by se ukrajinské děti učily i v Česku zvlášť, by podle Balaše byly například reálie nebo ukrajinský jazyk.

„Většina předmětů, které se učí ukrajinské děti na českých školách, se budou učit i nadále a budou uznávány. K tomu se on-line přidají jen ty typicky ukrajinské, jako je ukrajinština nebo ukrajinská historie,“ řekl ministr školství.

Ukrajinští žáci podle informací na webu ministerstva školství získají na konci školního roku vysvědčení, které umožní uznání jejich vzdělávání v době pobytu v Česku. U středního a vyššího odborného vzdělávání bude možné posoudit získané vědomosti a dovednosti prostřednictvím dokumentu Europass.

Docházka do základní školy je pro ukrajinské uprchlíky v Česku od září povinná. Kontroly nejsou v gesci ministerstva školství. „Primárně by se tím měly zabývat školy,“ dodal Balaš.

Porušování povinnosti posílat děti do školy řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ukrajincům, kteří své potomky ve věku školáků neposílají do českých základních škol, hrozí například omezení vyplácení sociálních dávek.

Dohoda upravuje také podmínky pro vysokoškolské ukrajinské studenty. Těm, kteří studují v Česku, bude nově povoleno žádat o stipendia. „Máme na to přislíbeno asi 150 milionů korun,“ přiblížil Balaš.

Před invazí studovalo na českých vysokých školách v řádném studiu zhruba 4 tisíce ukrajinských občanů. Počet zapsaných studentů na české univerzity pro rok 2022/2023 je podle MŠMT vyšší, ale úřad očekává, že počet reálně přítomných studentů bude výrazně nižší. Důvodem je, že Ukrajina nyní nedovoluje překročit hranice mužům od 18 do 60 let.

Dokument o česko-ukrajinské spolupráci v oblasti školství a vědy se připravoval již roky. Vyjednávání ale zpozdila covidová pandemie. Po ruské invazi na Ukrajinu se dokument upravil podle nynější situace a podmínek.

Česko podle ukrajinského ministra školství Serhije Škarleta přijalo v době válečného konfliktu zhruba 80 870 ukrajinských žáků a studentů. Přesný počet válečných utečenců z Ukrajiny, kteří chodí do škol v Česku, bude podle ministerstva školství známý ke konci listopadu.