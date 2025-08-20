Objednání zabití psa rezonuje. ANO může ve volbách ztratit náskok, soudí v zahraničí

Poslankyně, která byla donedávna stínovou ministryní zemědělství, se podle nahrávek také pokoušela s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres vyrábějící čisticí prostředky pro zemědělce, jejímž jednatelem je její tehdejší manžel Josef Balaštík.
Zahraniční média však zaujala především objednávka zabití psa a Babišova reakce na tuto kauzu. Britský list The Telegraph označuje Babiše za krajně pravicového politika, který by v případě znovuzvolení mohl politicky přeorientovat Českou republiku na Rusko.
Upozorňuje také na jeho kontakty s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a francouzskou krajně pravicovou političkou Marine Le Penovou nebo obdiv k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Britský list The Times a server Politico pak poukazují na Babišovou schopnost dostat se z daleko větších skandálů, než je plánované usmrcení domácího mazlíčka. Připomínají například expremiérovy vazby na československou Státní bezpečnosti (StB), s dotačními podvody související kauzu Čapí hnízdo nebo údajný únos syna Andreje Babiše mladšího.
Všechna média poté zdůrazňují lásku Čechů k psům a kočkám. Expremiér vlády společně se svou pravou rukou místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem už Balaštíkové jednání odsoudili. Její jméno už nefiguruje na kandidátce pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí.
V České republice budou volby 3. a 4. října. Babišovo hnutí je podle průzkumů favoritem na vítězství a jeho náskok před konkurencí se pohybuje nad deseti procentními body.